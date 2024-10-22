Найсмачніші баклажани: знаменитий одеський рецепт "Вогник" (відео)

Апетитні баклажанчики на зиму

Сезон заготівель підходить до завершення, однак не варто зупинятися. Якщо ви вже приготували яблучне пюре, зверніть увагу на наступний рецепт.

Одеські баклажани "Вогник" — це дуже апетитна закуска. Вони гостренькі, яскраві і дуже смачні. Як їх приготувати, у своєму відео розповіла кулінарна блогерка Тетяна Литвинова.

Інгредієнти:

Гострий томатний соус – 130 г

Столовий оцет 9% Руна – 25 г

Баклажани – 1,5 кг

Солодкий перець – 0,5 кг

Часник – 100 г

Перець чилі (опціонально) – 20 г

Цукор – 80 г

Сіль – 25 г

Соняшникова олія – 50 г

Спосіб приготування:

Баклажани потрібно нарізати кільцями, посолити. Перекласти в миску та залити теплою водою на 30 хвилин. Коли цей час сплине, воду злити, промити у чистій воді. Шматочки потрібно просушити, промокнути серветками та приготувати — обсмажити на олії чи запекти в духовці. Для заправки блендером перебиваємо солодкий перець, часник та гострий перець. Додаємо і цю масу оцет, сіль, цукор, соус томатний чілі В чисті банки складаємо шарами баклажани та заправку. Закриваємо щільно кришкою та ставимо стерилізуватися. Після закипання води з банками відраховуємо 20 хвилин стерилізації.

Дуже апетитні баклажани. Взимку кожна баночка стане скарбом. Також ми ділились рецептом смачного яблучного варення.