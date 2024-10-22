Найсмачніші баклажани: знаменитий одеський рецепт "Вогник" (відео)
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Апетитні баклажанчики на зиму
Сезон заготівель підходить до завершення, однак не варто зупинятися. Якщо ви вже приготували яблучне пюре, зверніть увагу на наступний рецепт.
Одеські баклажани "Вогник" — це дуже апетитна закуска. Вони гостренькі, яскраві і дуже смачні. Як їх приготувати, у своєму відео розповіла кулінарна блогерка Тетяна Литвинова.
Інгредієнти:
- Гострий томатний соус – 130 г
- Столовий оцет 9% Руна – 25 г
- Баклажани – 1,5 кг
- Солодкий перець – 0,5 кг
- Часник – 100 г
- Перець чилі (опціонально) – 20 г
- Цукор – 80 г
- Сіль – 25 г
- Соняшникова олія – 50 г
Спосіб приготування:
- Баклажани потрібно нарізати кільцями, посолити. Перекласти в миску та залити теплою водою на 30 хвилин.
- Коли цей час сплине, воду злити, промити у чистій воді. Шматочки потрібно просушити, промокнути серветками та приготувати — обсмажити на олії чи запекти в духовці.
- Для заправки блендером перебиваємо солодкий перець, часник та гострий перець. Додаємо і цю масу оцет, сіль, цукор, соус томатний чілі
- В чисті банки складаємо шарами баклажани та заправку. Закриваємо щільно кришкою та ставимо стерилізуватися. Після закипання води з банками відраховуємо 20 хвилин стерилізації.
Дуже апетитні баклажани. Взимку кожна баночка стане скарбом. Також ми ділились рецептом смачного яблучного варення.