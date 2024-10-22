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Самые вкусные баклажаны: знаменитый одесский рецепт "Огонек" (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт вкусной закуски
Прекрасный рецепт вкусной закуски. Фото 1000.menu

Аппетитные баклажанчики на зиму

Сезон заготовок подходит к завершению, однако не стоит останавливаться. Если вы уже приготовили яблочное пюре, обратите внимание на следующий рецепт.

Одесские баклажаны "Огонек" — это очень аппетитная закуска. Они остренькие, яркие и очень вкусные. Как их приготовить, в своем видео рассказала кулинарная блоггер Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

  • Острый томатный соус – 130 г
  • Столовый уксус 9% Руна – 25 г
  • Баклажаны – 1,5 кг
  • Сладкий перец – 0,5 кг
  • Чеснок – 100 г
  • Перец чили (опционально) – 20 г
  • Сахар – 80 г
  • Соль – 25 г
  • Подсолнечное масло – 50 г

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нужно нарезать колечками, посолить. Переложить в миску и залить теплой водой на 30 минут.
  2. Когда это время пройдет, воду слить, промыть в чистой воде. Кусочки нужно просушить, промокнуть салфетками и приготовить — обжарить на растительном масле или запечь в духовке.
  3. Для заправки блендером перебиваем сладкий перец, чеснок и перец. Добавляем и эту массу уксус, соль, сахар, томатный соус чили.
  4. В чистые банки складываем слоями баклажаны и заправку. Закрываем плотно крышкой и ставим стерилизоваться. После закипания воды с банками отсчитываем 20 минут стерилизации.

Очень аппетитные баклажаны. Зимой каждая баночка станет кладом. Также мы делились рецептом вкусного яблочного варенья.

Теги:
#Рецепт #Салат #Баклажаны #Консервация #На зиму