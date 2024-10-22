Самые вкусные баклажаны: знаменитый одесский рецепт "Огонек" (видео)

Аппетитные баклажанчики на зиму

Сезон заготовок подходит к завершению, однако не стоит останавливаться. Если вы уже приготовили яблочное пюре, обратите внимание на следующий рецепт.

Одесские баклажаны "Огонек" — это очень аппетитная закуска. Они остренькие, яркие и очень вкусные. Как их приготовить, в своем видео рассказала кулинарная блоггер Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

Острый томатный соус – 130 г

Столовый уксус 9% Руна – 25 г

Баклажаны – 1,5 кг

Сладкий перец – 0,5 кг

Чеснок – 100 г

Перец чили (опционально) – 20 г

Сахар – 80 г

Соль – 25 г

Подсолнечное масло – 50 г

Способ приготовления:

Баклажаны нужно нарезать колечками, посолить. Переложить в миску и залить теплой водой на 30 минут. Когда это время пройдет, воду слить, промыть в чистой воде. Кусочки нужно просушить, промокнуть салфетками и приготовить — обжарить на растительном масле или запечь в духовке. Для заправки блендером перебиваем сладкий перец, чеснок и перец. Добавляем и эту массу уксус, соль, сахар, томатный соус чили. В чистые банки складываем слоями баклажаны и заправку. Закрываем плотно крышкой и ставим стерилизоваться. После закипания воды с банками отсчитываем 20 минут стерилизации.

Очень аппетитные баклажаны. Зимой каждая баночка станет кладом. Также мы делились рецептом вкусного яблочного варенья.