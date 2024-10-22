Самые вкусные баклажаны: знаменитый одесский рецепт "Огонек" (видео)
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Аппетитные баклажанчики на зиму
Сезон заготовок подходит к завершению, однако не стоит останавливаться. Если вы уже приготовили яблочное пюре, обратите внимание на следующий рецепт.
Одесские баклажаны "Огонек" — это очень аппетитная закуска. Они остренькие, яркие и очень вкусные. Как их приготовить, в своем видео рассказала кулинарная блоггер Татьяна Литвинова.
Ингредиенты:
- Острый томатный соус – 130 г
- Столовый уксус 9% Руна – 25 г
- Баклажаны – 1,5 кг
- Сладкий перец – 0,5 кг
- Чеснок – 100 г
- Перец чили (опционально) – 20 г
- Сахар – 80 г
- Соль – 25 г
- Подсолнечное масло – 50 г
Способ приготовления:
- Баклажаны нужно нарезать колечками, посолить. Переложить в миску и залить теплой водой на 30 минут.
- Когда это время пройдет, воду слить, промыть в чистой воде. Кусочки нужно просушить, промокнуть салфетками и приготовить — обжарить на растительном масле или запечь в духовке.
- Для заправки блендером перебиваем сладкий перец, чеснок и перец. Добавляем и эту массу уксус, соль, сахар, томатный соус чили.
- В чистые банки складываем слоями баклажаны и заправку. Закрываем плотно крышкой и ставим стерилизоваться. После закипания воды с банками отсчитываем 20 минут стерилизации.
Очень аппетитные баклажаны. Зимой каждая баночка станет кладом. Также мы делились рецептом вкусного яблочного варенья.