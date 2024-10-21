Ця намазка збереться з кожного холодильника: дуже смачно і дуже дешево (відео)
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Рецепт бюджетний, але дуже вдалий
Комбінація "сир та часник" завжди відмінно працює у закусках. Приміром, ми розповідали, як приготувати легендарний салат "Білочка". Тепер розповімо, що буде, якщо додати в цей тандем ще й моркву.
Намазка на бутерброди виходить дуже дешевою, але ситною та смачною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич.
Інгредієнти:
- свіжа морква — 250 г
- варені яйця — 2 шт
- твердий сир / плавлений сир — 70 г
- часник — 2-3 зуб
- сметана / вершковий сир / майонез — 3 ст.л.
- сіль та перець
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи.
- Моркву чистимо та натираємо на дрібній терці. До моркви натираємо відварені яйця, твердий сир і часник. Часник також можна подрібнити будь-яким зручним чином, аби був якомога дрібнішим.
- Заправляємо сметаною, майонезом або вершковим сиром. Все солимо та перчимо до смаку.
- Перемішуємо до поєднання інгредієнтів. Змащуємо хлібчик намазкою.
Така намазка може кілька днів зберігатись в холодильнику, якщо, звісно, ви не з’їсте її вмить. Також ми розповідали, як приготувати апетитні панкейки.