Ця намазка збереться з кожного холодильника: дуже смачно і дуже дешево (відео)

Рецепт бюджетний, але дуже вдалий

Комбінація "сир та часник" завжди відмінно працює у закусках. Приміром, ми розповідали, як приготувати легендарний салат "Білочка". Тепер розповімо, що буде, якщо додати в цей тандем ще й моркву.

Намазка на бутерброди виходить дуже дешевою, але ситною та смачною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти:

свіжа морква — 250 г

варені яйця — 2 шт

твердий сир / плавлений сир — 70 г

часник — 2-3 зуб

сметана / вершковий сир / майонез — 3 ст.л.

сіль та перець

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи. Моркву чистимо та натираємо на дрібній терці. До моркви натираємо відварені яйця, твердий сир і часник. Часник також можна подрібнити будь-яким зручним чином, аби був якомога дрібнішим. Заправляємо сметаною, майонезом або вершковим сиром. Все солимо та перчимо до смаку. Перемішуємо до поєднання інгредієнтів. Змащуємо хлібчик намазкою.

Така намазка може кілька днів зберігатись в холодильнику, якщо, звісно, ви не з’їсте її вмить. Також ми розповідали, як приготувати апетитні панкейки.