Цю страву їстимуть усі: що додати до звичайної гарбузової каші (відео)

Рецепт однієї з найсмачніших каш для холодної пори року

Попри те, що з гарбуза можна приготувати безліч смачних страв, на кшталт оладок чи запіканки, чи не найпопулярнішою стравою з цього овочу залишається каша. Найчастіше господині готують її з рисом або пшоном та мають свій фірмовий рецепт цієї страви.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом гарбузової каші, яка може стати ще смачнішою, якщо до неї додати спеції. Про що саме йдеться — розповідають на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати гарбузову кашу зі спеціями

Інгредієнти:

гарбуз — 200 г;

рис — 50 г;

цукор — за смаком;

ваніль, кориця;

вода — 150 мл;

молоко — 200 мл;

Спосіб приготування:

1.Гарбуз натерти на тертці або нарізати кубиками, викласти у каструлю.

2.Рис промити до прозорої води, додати до гарбуза.

3.Додати цукор, ваніль та корицю.

4.Залити водою та молоком, перемішати.

5.Варити кашу на середньому вогні близько 30 хвилин.

6.Після цього додати шматочок вершкового масла та можна куштувати.