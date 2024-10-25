Это блюдо будут есть все: что добавить к обычной тыквенной каше (видео)

Рецепт одной из самых вкусных каш для холодного времени года

Несмотря на то, что из тыквы можно приготовить множество вкусных блюд, вроде оладий или запеканки, самым популярным блюдом из этого овоща остается каша. Чаще хозяйки готовят ее с рисом или пшеном и имеют свой фирменный рецепт этого блюда.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом тыквенной каши, которая может стать еще вкуснее, если к ней добавить специи. О чем именно идет речь — рассказывают на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить тыквенную кашу со специями

Ингредиенты:

тыква – 200 г;

рис — 50 г;

сахар – по вкусу;

ваниль, корица;

вода — 150 мл;

молоко – 200 мл;

Способ приготовления:

1. Тыкву натереть на терке или нарезать кубиками, выложить в кастрюлю.

2.Рис промыть до прозрачной воды, добавить к тыкве.

3.Добавить сахар, ваниль и корицу.

4.Залить водой и молоком, перемешать.

5.Варить кашу на среднем огне около 30 минут.

6. После этого добавить кусочек сливочного масла и можно пробовать.