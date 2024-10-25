Не варіть гречку: додайте трохи печінки і приготуйте з неї повноцінну, але дешеву страву (відео)
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Цікава "ковбаса" з гречки
Гречка — це чудовий продукт. Вона може стати цікавим гарніром, однак значно цікавіше приготувати з неї щось іще. Ми розповідали, як зробити апетитні гречаники. Тепер ділимось рецептом чудової гречки з печінкою в рукаві.
Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарна родзинка". Зі звичайної гречки та ще кількох продуктів виходить дуже смачна страва — щоб середнє між ковбасою та паштетом.
Інгредієнти:
- 600 г гречки
- 2 дрібки солі
- 1 ч. л. цукру
- 300 г печінки та легень (можна тільки печінку)
- 2 морквини
- 1 цибулина
- перець, мускатний горіх до смаку
- 2-3 зубчики часнику (за бажанням)
- 150 г вершків
Спосіб приготування:
- Відварити гречку до готовності. Підготувати овочі: натерти моркву, подрібнити цибулю. Печінку та легені подрібнити за допомогою блендера або м’ясорубки.
- Обсмажити цибулю і моркву на олії до золотистого кольору. Додати подрібнені субпродукти та обсмажити ще кілька хвилин.
- Змішати відварену гречку з обсмаженими овочами та субпродуктами. Додати сіль, перець, мускатний горіх, вершки, часник (за бажанням). Добре перемішати.
- Викласти суміш у харчову плівку або рукав для запікання, сформувати ковбасу. Помістити в каструлю з киплячою водою і варити 20 хвилин.
Потрібно охолодити ковбасу в холодильнику перед подачею. Також ми розповідали, як дуже смачно приготувати печінку.