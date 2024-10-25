Не варіть гречку: додайте трохи печінки і приготуйте з неї повноцінну, але дешеву страву (відео)

Цікава "ковбаса" з гречки

Гречка — це чудовий продукт. Вона може стати цікавим гарніром, однак значно цікавіше приготувати з неї щось іще. Ми розповідали, як зробити апетитні гречаники. Тепер ділимось рецептом чудової гречки з печінкою в рукаві.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарна родзинка". Зі звичайної гречки та ще кількох продуктів виходить дуже смачна страва — щоб середнє між ковбасою та паштетом.

Інгредієнти:

600 г гречки

2 дрібки солі

1 ч. л. цукру

300 г печінки та легень (можна тільки печінку)

2 морквини

1 цибулина

перець, мускатний горіх до смаку

2-3 зубчики часнику (за бажанням)

150 г вершків

Спосіб приготування:

Відварити гречку до готовності. Підготувати овочі: натерти моркву, подрібнити цибулю. Печінку та легені подрібнити за допомогою блендера або м’ясорубки. Обсмажити цибулю і моркву на олії до золотистого кольору. Додати подрібнені субпродукти та обсмажити ще кілька хвилин. Змішати відварену гречку з обсмаженими овочами та субпродуктами. Додати сіль, перець, мускатний горіх, вершки, часник (за бажанням). Добре перемішати. Викласти суміш у харчову плівку або рукав для запікання, сформувати ковбасу. Помістити в каструлю з киплячою водою і варити 20 хвилин.

Потрібно охолодити ковбасу в холодильнику перед подачею. Також ми розповідали, як дуже смачно приготувати печінку.