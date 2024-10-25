Не варите гречку: добавьте немного печени и приготовьте из нее полноценное, но дешевое блюдо (видео)
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Интересная "колбаса" из гречки
Гречка – это отличный продукт. Она может стать интересным гарниром, однако гораздо интереснее приготовить из нее что-то еще. Мы рассказывали, как сделать аппетитные гречаники. Теперь делимся рецептом чудесной гречки с печенью в рукаве.
Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарная изюминка". Из обыкновенной гречки и еще нескольких продуктов получается вкуснейшее блюдо, чтобы среднее между колбасой и паштетом.
Ингредиенты:
- 600 г гречихи
- 2 щепотки соли
- 1 ч. л. сахара
- 300 г печени и легких (можно только печень)
- 2 морковки
- 1 луковица
- перец, мускатный орех по вкусу
- 2-3 зубчика чеснока (по желанию)
- 150 г сливок
Способ приготовления:
- Отварить гречку до готовности. Подготовить овощи: натереть морковь, измельчить лук. Печень и легкие измельчить с помощью блендера или мясорубки.
- Обжарить лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета. Добавить измельченные субпродукты и обжарить еще несколько минут.
- Смешать отварную гречку с обжаренными овощами и субпродуктами. Добавить соль, перец, мускатный орех, сливки, чеснок (по желанию). Отлично перемешать.
- Выложить смесь в пищевую пленку или рукав для запекания, сформовать колбасу. Поместить в кастрюлю с кипящей водой и варить 20 минут.
Необходимо охладить колбасу в холодильнике перед подачей. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить печень.