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Не варите гречку: добавьте немного печени и приготовьте из нее полноценное, но дешевое блюдо (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Великолепный рецепт оригинального блюда из гречки
Великолепный рецепт оригинального блюда из гречки. Фото Скриншот из видео

Интересная "колбаса" из гречки

Гречка – это отличный продукт. Она может стать интересным гарниром, однако гораздо интереснее приготовить из нее что-то еще. Мы рассказывали, как сделать аппетитные гречаники. Теперь делимся рецептом чудесной гречки с печенью в рукаве.

Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарная изюминка". Из обыкновенной гречки и еще нескольких продуктов получается вкуснейшее блюдо, чтобы среднее между колбасой и паштетом.

Ингредиенты:

  • 600 г гречихи
  • 2 щепотки соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 300 г печени и легких (можно только печень)
  • 2 морковки
  • 1 луковица
  • перец, мускатный орех по вкусу
  • 2-3 зубчика чеснока (по желанию)
  • 150 г сливок

Способ приготовления:

  1. Отварить гречку до готовности. Подготовить овощи: натереть морковь, измельчить лук. Печень и легкие измельчить с помощью блендера или мясорубки.
  2. Обжарить лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета. Добавить измельченные субпродукты и обжарить еще несколько минут.
  3. Смешать отварную гречку с обжаренными овощами и субпродуктами. Добавить соль, перец, мускатный орех, сливки, чеснок (по желанию). Отлично перемешать.
  4. Выложить смесь в пищевую пленку или рукав для запекания, сформовать колбасу. Поместить в кастрюлю с кипящей водой и варить 20 минут.

Необходимо охладить колбасу в холодильнике перед подачей. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить печень.

Теги:
#Рецепт #Печень #Гречка #Колбаса