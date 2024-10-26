Глінтвейн вийде ідеальним: що додати до вина та у яких пропорціях (відео)

Зігріває тіло та душу

Популярним напоєм для дорослих восени є глінтвейн. Він готується на основі вина та різноманітних спецій, виходить п'янким, ароматним та зігрівальним.

Щоб глінтвейн дійсно радував своїм смаком і зігрівав у прохолодні осінні дні, необхідно знати правильні пропорції інгредієнтів та послідовність їх додавання. Саме цією інформацією з нами і поділилися на Instagram-сторінці "drink easy".

Як приготувати ідеальний глінтвейн

Інгредієнти:

бадьян – 2-3 зірочки;

кардамон – 5 шт.;

гвоздика – 3 шт.;

кориця – 2 палички;

апельсиновий фреш – 100 мл;

червоне сухе вино – 1 пляшка;

мед – 1-2 ст. л.;

апельсин – декілька шматків;

яблуко – декілька шматків;

Спосіб приготування:

1.У сотейнику поєднати всі спеції, апельсиновий фреш, та 80 мл червоного сухого вина.

2.Довести рідину до кипіння та прокип'ятити протягом 5 хвилин.

3.Вимкнути плину та залишити до повного охолодження.

4.Додати решту вина.

5.Додати мед за смаком.

6.Додати декілька скибочок апельсина разом зі шкіркою та яблуко.

7.Знову увімкнути нагрів та довести рідину до перших бульбашок, після чого вимкнути плиту.

8.Подати напій до столу.