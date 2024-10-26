Глинтвейн получится идеальным: что добавить к вину и в каких пропорциях (видео)
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Согревает тело и душу
Популярным напитком для взрослых осенью является глинтвейн. Он готовится на основе вина и различных специй, получается опьяняющим, ароматным и согревающим.
Чтобы глинтвейн действительно радовал своим вкусом и согревал в прохладные осенние дни, необходимо знать правильные пропорции ингредиентов и последовательность их добавления. Именно этой информацией с нами и поделились на Instagram-странице "drink easy".
Как приготовить идеальный глинтвейн
Ингредиенты:
- бадьян – 2-3 звездочки;
- кардамон – 5 шт.;
- гвоздика – 3 шт.;
- корица – 2 палочки;
- апельсиновый фреш – 100 мл;
- красное сухое вино – 1 бутылка;
- мед – 1-2 ст. л.;
- апельсин – несколько кусков;
- яблоко – несколько кусков;
Способ приготовления:
1.В сотейнике соединить все специи, апельсиновый фреш и 80 мл красного сухого вина.
2.Довести жидкость до кипения и прокипятить в течение 5 минут.
3.Отключить огонь и оставить до полного охлаждения.
4.Добавить остальное вино.
5.Добавить мед по вкусу.
6.Добавить несколько ломтиков апельсина вместе с кожурой и яблоком.
7. Снова включить нагрев и довести жидкость до первых пузырьков, после чего выключить плиту.
8.Подать напиток на стол.