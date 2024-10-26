Глинтвейн получится идеальным: что добавить к вину и в каких пропорциях (видео)

Согревает тело и душу

Популярным напитком для взрослых осенью является глинтвейн. Он готовится на основе вина и различных специй, получается опьяняющим, ароматным и согревающим.

Чтобы глинтвейн действительно радовал своим вкусом и согревал в прохладные осенние дни, необходимо знать правильные пропорции ингредиентов и последовательность их добавления. Именно этой информацией с нами и поделились на Instagram-странице "drink easy".

Как приготовить идеальный глинтвейн

Ингредиенты:

бадьян – 2-3 звездочки;

кардамон – 5 шт.;

гвоздика – 3 шт.;

корица – 2 палочки;

апельсиновый фреш – 100 мл;

красное сухое вино – 1 бутылка;

мед – 1-2 ст. л.;

апельсин – несколько кусков;

яблоко – несколько кусков;

Способ приготовления:

1.В сотейнике соединить все специи, апельсиновый фреш и 80 мл красного сухого вина.

2.Довести жидкость до кипения и прокипятить в течение 5 минут.

3.Отключить огонь и оставить до полного охлаждения.

4.Добавить остальное вино.

5.Добавить мед по вкусу.

6.Добавить несколько ломтиков апельсина вместе с кожурой и яблоком.

7. Снова включить нагрев и довести жидкость до первых пузырьков, после чего выключить плиту.

8.Подать напиток на стол.