Знаменитий угорський пиріг на вашій кухні: як приготувати апетитний лангош (відео)
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Як приготувати апетитні лангоші
Автентичні страви — це завжди смачно і цікаво. Ми розповідали, як приготувати апетитний одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом чудового угорського пирога — лангоші.
Соковиті, хрусткі лангоші завоювали серця багатьох. На кулінарному ютуб-каналі "Смачна мама" поділились чудовим рецептом.
Інгредієнти:
- Дріжджі свіжі — 20-25 г
- Цукор — 1 ст. л.
- Молоко тепле — 300 мл
- Вода тепла — 100 мл
- Борошно — 400-450 г
- Олія рослинна — 30 мл
- Сіль — 1,5 ч.л.
- Сода — 1/4 ч.л.
Для помазанки:
- Часник — 5 зубчиків
- Кріп, перець — до смаку
- Сметана — 300 г
- Огірок маринований — 1 шт.
- Сир твердий — до смаку
Спосіб приготування:
- Розведіть дріжджі з цукром у теплому молоці. Додайте частину борошна і добре перемішайте. Накрийте рушником і залиште на 30-40 хвилин у теплому місці.
- До опари додайте сіль, решту борошна, олію і соду. Вимісіть м'яке еластичне тісто.
- Накрийте тісто і залиште підходити ще на 40 хвилин. Тим часом можна приготувати помазанку.
- Подрібніть часник, кріп, додайте сметану, сіль, перець. Натріть на тертці маринований огірок і додайте до соусу. Добре перемішайте.
- Розділіть тісто на порційні шматочки, розкатайте їх або розтягніть руками в тонкі коржі. Обсмажте лангоші на розпеченій олії з обох боків до золотистої скоринки.
Готові лангоші змастіть часниковим, посипте тертим сиром і подавайте гарячими. Також ми ділились рецептом апетитних булочок на сковороді.