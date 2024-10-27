Знаменитий угорський пиріг на вашій кухні: як приготувати апетитний лангош (відео)

Як приготувати апетитні лангоші

Автентичні страви — це завжди смачно і цікаво. Ми розповідали, як приготувати апетитний одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом чудового угорського пирога — лангоші.

Соковиті, хрусткі лангоші завоювали серця багатьох. На кулінарному ютуб-каналі "Смачна мама" поділились чудовим рецептом.

Інгредієнти:

Дріжджі свіжі — 20-25 г

Цукор — 1 ст. л.

Молоко тепле — 300 мл

Вода тепла — 100 мл

Борошно — 400-450 г

Олія рослинна — 30 мл

Сіль — 1,5 ч.л.

Сода — 1/4 ч.л.

Для помазанки:

Часник — 5 зубчиків

Кріп, перець — до смаку

Сметана — 300 г

Огірок маринований — 1 шт.

Сир твердий — до смаку

Спосіб приготування:

Розведіть дріжджі з цукром у теплому молоці. Додайте частину борошна і добре перемішайте. Накрийте рушником і залиште на 30-40 хвилин у теплому місці. До опари додайте сіль, решту борошна, олію і соду. Вимісіть м'яке еластичне тісто. Накрийте тісто і залиште підходити ще на 40 хвилин. Тим часом можна приготувати помазанку. Подрібніть часник, кріп, додайте сметану, сіль, перець. Натріть на тертці маринований огірок і додайте до соусу. Добре перемішайте. Розділіть тісто на порційні шматочки, розкатайте їх або розтягніть руками в тонкі коржі. Обсмажте лангоші на розпеченій олії з обох боків до золотистої скоринки.

Готові лангоші змастіть часниковим, посипте тертим сиром і подавайте гарячими. Також ми ділились рецептом апетитних булочок на сковороді.