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Знаменитий угорський пиріг на вашій кухні: як приготувати апетитний лангош (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Апетитна домашня випічка
Апетитна домашня випічка. Фото РБК-Украина

Як приготувати апетитні лангоші

Автентичні страви — це завжди смачно і цікаво. Ми розповідали, як приготувати апетитний одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом чудового угорського пирога — лангоші.

Соковиті, хрусткі лангоші завоювали серця багатьох. На кулінарному ютуб-каналі "Смачна мама" поділились чудовим рецептом.

Інгредієнти:

  • Дріжджі свіжі — 20-25 г
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Молоко тепле — 300 мл
  • Вода тепла — 100 мл
  • Борошно — 400-450 г
  • Олія рослинна — 30 мл
  • Сіль — 1,5 ч.л.
  • Сода — 1/4 ч.л.

Для помазанки:

  • Часник — 5 зубчиків
  • Кріп, перець — до смаку
  • Сметана — 300 г
  • Огірок маринований — 1 шт.
  • Сир твердий — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Розведіть дріжджі з цукром у теплому молоці. Додайте частину борошна і добре перемішайте. Накрийте рушником і залиште на 30-40 хвилин у теплому місці.
  2. До опари додайте сіль, решту борошна, олію і соду. Вимісіть м'яке еластичне тісто.
  3. Накрийте тісто і залиште підходити ще на 40 хвилин. Тим часом можна приготувати помазанку.
  4. Подрібніть часник, кріп, додайте сметану, сіль, перець. Натріть на тертці маринований огірок і додайте до соусу. Добре перемішайте.
  5. Розділіть тісто на порційні шматочки, розкатайте їх або розтягніть руками в тонкі коржі. Обсмажте лангоші на розпеченій олії з обох боків до золотистої скоринки.

Готові лангоші змастіть часниковим, посипте тертим сиром і подавайте гарячими. Також ми ділились рецептом апетитних булочок на сковороді.

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