Знаменитый венгерский пирог на вашей кухне: как приготовить аппетитный лангош (видео)

Как приготовить аппетитные лангоши

Аутентичные блюда – это всегда вкусно и интересно. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный одесский форшмак. Теперь делимся рецептом замечательного венгерского пирога – лангоши.

Сочные, хрустящие лангоши завоевали сердца многих. На кулинарном ютуб-канале "Вкусная мама" поделились отличным рецептом.

Ингредиенты:

Дрожжи свежие — 20-25 г

Сахар – 1 ст. л.

Молоко теплое – 300 мл

Вода теплая — 100 мл

Мука — 400-450 г

Масло растительное — 30 мл

Соль – 1,5 ч.л.

Сода – 1/4 ч.л.

Для помазанки:

Чеснок – 5 зубчиков

Укроп, перец — по вкусу

Сметана — 300 г

Огурец маринованный – 1 шт.

Сыр твердый – по вкусу

Способ приготовления:

Разведите дрожжи с сахаром в теплом молоке. Добавьте часть муки и хорошо перемешайте. Накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут в теплом месте. К опаре добавьте соль, оставшуюся муку, масло и соду. Вымесите мягкое эластичное тесто. Накройте тесто и оставьте подходить еще на 40 минут. Тем временем можно приготовить помазанку. Измельчите чеснок, укроп, добавьте сметану, соль, перец. Натрите на терке маринованный огурец и добавьте в соус. Хорошо перемешайте. Разделите тесто на порционные кусочки, раскатайте их или растяните руками в тонкие лепешки. Обжарьте лангоши на раскаленном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые лангоши смажьте чесночным, посыпьте тертым сыром и подавайте горячими. Также мы делились рецептом аппетитных булочек на сковороде.