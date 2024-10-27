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Знаменитый венгерский пирог на вашей кухне: как приготовить аппетитный лангош (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитная домашняя выпечка
Аппетитная домашняя выпечка. Фото РБК-Украина

Как приготовить аппетитные лангоши

Аутентичные блюда – это всегда вкусно и интересно. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный одесский форшмак. Теперь делимся рецептом замечательного венгерского пирога – лангоши.

Сочные, хрустящие лангоши завоевали сердца многих. На кулинарном ютуб-канале "Вкусная мама" поделились отличным рецептом.

Ингредиенты:

  • Дрожжи свежие — 20-25 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Молоко теплое – 300 мл
  • Вода теплая — 100 мл
  • Мука — 400-450 г
  • Масло растительное — 30 мл
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Сода – 1/4 ч.л.

Для помазанки:

  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Укроп, перец — по вкусу
  • Сметана — 300 г
  • Огурец маринованный – 1 шт.
  • Сыр твердый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разведите дрожжи с сахаром в теплом молоке. Добавьте часть муки и хорошо перемешайте. Накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут в теплом месте.
  2. К опаре добавьте соль, оставшуюся муку, масло и соду. Вымесите мягкое эластичное тесто.
  3. Накройте тесто и оставьте подходить еще на 40 минут. Тем временем можно приготовить помазанку.
  4. Измельчите чеснок, укроп, добавьте сметану, соль, перец. Натрите на терке маринованный огурец и добавьте в соус. Хорошо перемешайте.
  5. Разделите тесто на порционные кусочки, раскатайте их или растяните руками в тонкие лепешки. Обжарьте лангоши на раскаленном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые лангоши смажьте чесночным, посыпьте тертым сыром и подавайте горячими. Также мы делились рецептом аппетитных булочек на сковороде.

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#Рецепт #Сыр #Творог #Тесто