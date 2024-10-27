Знаменитый венгерский пирог на вашей кухне: как приготовить аппетитный лангош (видео)
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Как приготовить аппетитные лангоши
Аутентичные блюда – это всегда вкусно и интересно. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный одесский форшмак. Теперь делимся рецептом замечательного венгерского пирога – лангоши.
Сочные, хрустящие лангоши завоевали сердца многих. На кулинарном ютуб-канале "Вкусная мама" поделились отличным рецептом.
Ингредиенты:
- Дрожжи свежие — 20-25 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Молоко теплое – 300 мл
- Вода теплая — 100 мл
- Мука — 400-450 г
- Масло растительное — 30 мл
- Соль – 1,5 ч.л.
- Сода – 1/4 ч.л.
Для помазанки:
- Чеснок – 5 зубчиков
- Укроп, перец — по вкусу
- Сметана — 300 г
- Огурец маринованный – 1 шт.
- Сыр твердый – по вкусу
Способ приготовления:
- Разведите дрожжи с сахаром в теплом молоке. Добавьте часть муки и хорошо перемешайте. Накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут в теплом месте.
- К опаре добавьте соль, оставшуюся муку, масло и соду. Вымесите мягкое эластичное тесто.
- Накройте тесто и оставьте подходить еще на 40 минут. Тем временем можно приготовить помазанку.
- Измельчите чеснок, укроп, добавьте сметану, соль, перец. Натрите на терке маринованный огурец и добавьте в соус. Хорошо перемешайте.
- Разделите тесто на порционные кусочки, раскатайте их или растяните руками в тонкие лепешки. Обжарьте лангоши на раскаленном масле с двух сторон до золотистой корочки.
Готовые лангоши смажьте чесночным, посыпьте тертым сыром и подавайте горячими. Также мы делились рецептом аппетитных булочек на сковороде.