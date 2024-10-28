Готовится быстро и просто: рецепт фрикаделек с грибным соусом (видео)
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Добавьте к фаршу сыр
Нежные куриные фрикадельки — идеальное блюдо для уютного домашнего ужина. Особенно, если приготовить их не по классическому рецепту, а добавить сыр и сливочный соус с грибами.
Готовятся они быстро и просто, и с этим рецептом, которым поделилась блогер @zefirka_recipes на своей странице в Instagram, справится даже новичок. Попробуйте подать их с картофельным пюре или пастой, чтобы насладиться по-настоящему домашним вкусом.
Как приготовить фрикадельки с сыром и сливочно-грибным соусом
Ингредиенты:
- филе куриное — 700 г;
- лук — 1 шт.;
- панировочные сухари — 2-3 ст.л.;
- грибы — 200 г;
- сливки — 250 мл;
- сыр Моцарелла — 130 г;
- сливочное масло — 30 г;
- масло — 2 ст. л;
- мука — 1 ст.л;
- соль, перец, чеснок — по вкусу;
- зелень.
Способ приготовления:
- Филе нарезаем и пробиваем блендером, добавляем измельченный лук, соль, перец, сухари. Вымешиваем массу руками.
- Сыр нарезаем на кубики. Кладем внутрь фарша и формируем мячики.
3. На горячей сковороде с маслом обжариваем фрикадельки до румяности, время от времени переворачивая.
4. Сливки соединяем со столовой ложкой муки, размешиваем.
5. Грибы нарезаем пластинками. Кастрюлю с толстым дном ставим на огонь, добавляем сливочное масло и обжариваем грибы до испарения влаги. Добавляем соль, сухой чеснок, сливочную смесь.
6. Выкладываем фрикадельки, закрываем крышкой и тушим 10 мин.
7. В конце посыпаем зеленью.
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