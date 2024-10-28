Готовится быстро и просто: рецепт фрикаделек с грибным соусом (видео)

Добавьте к фаршу сыр

Нежные куриные фрикадельки — идеальное блюдо для уютного домашнего ужина. Особенно, если приготовить их не по классическому рецепту, а добавить сыр и сливочный соус с грибами.

Готовятся они быстро и просто, и с этим рецептом, которым поделилась блогер @zefirka_recipes на своей странице в Instagram, справится даже новичок. Попробуйте подать их с картофельным пюре или пастой, чтобы насладиться по-настоящему домашним вкусом.

Как приготовить фрикадельки с сыром и сливочно-грибным соусом

Ингредиенты:

филе куриное — 700 г;

лук — 1 шт.;

панировочные сухари — 2-3 ст.л.;

грибы — 200 г;

сливки — 250 мл;

сыр Моцарелла — 130 г;

сливочное масло — 30 г;

масло — 2 ст. л;

мука — 1 ст.л;

соль, перец, чеснок — по вкусу;

зелень.

Способ приготовления:

Филе нарезаем и пробиваем блендером, добавляем измельченный лук, соль, перец, сухари. Вымешиваем массу руками. Сыр нарезаем на кубики. Кладем внутрь фарша и формируем мячики.

3. На горячей сковороде с маслом обжариваем фрикадельки до румяности, время от времени переворачивая.

4. Сливки соединяем со столовой ложкой муки, размешиваем.

5. Грибы нарезаем пластинками. Кастрюлю с толстым дном ставим на огонь, добавляем сливочное масло и обжариваем грибы до испарения влаги. Добавляем соль, сухой чеснок, сливочную смесь.

6. Выкладываем фрикадельки, закрываем крышкой и тушим 10 мин.

7. В конце посыпаем зеленью.

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