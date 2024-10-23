Ці бутерброди першими зникнуть зі столу: рецепт найсмачнішої намазки (відео)

Готується дуже просто

Оселедець та яйця можна знайти практично в кожному холодильнику. Найчастіше їх вживають окремо, або використовують у салатах. Але з цих продуктів можна зробити дуже смачну закуску, яка ідеально підійде для будь-якого випадку — чи то святковий стіл, чи просто ситний перекус.

Ця закуска, рецептом якої поділилася в Instagram блогер MariiAm, поєднує в собі аромат бородинського хліба, ніжність яєчної намазки, пікантність оселедця та гостроту зернистої гірчиці. Легка у приготуванні, але вишукана на смак, вона стане справжньою родзинкою вашого столу. Спробуйте приготувати її та переконайтеся самі!

Як приготувати бутерброди з оселедцем та яйцем

Інгредієнти:

Бородінський хліб чи хліб на заквасці;

Яйця;

Зелена цибуля;

Майонез;

Оселедець;

Гірчиця у зернах.

Спосіб приготування:

Хліб нарізати невеликими скибочками.

2. Яйця відварити, очистити, посипати перцем, сіллю та розім’яти вилкою.

3. Дрібно нарізати зелену цибулю і разом із майонезом додати до яєць. Перемішати.

4. Оселедець почистити, розділити на філе, нарізати на невеликі шматочки.

5. Хліб змастити яєчною намазкою, зверху викласти оселедець і трохи гірчиці в зернах.

Закуска готова. Можна подавати на стіл!

У цьому рецепті використовується майонез. Відмінний соус можна приготувати самостійно. Раніше ми ділилися рецептом домашнього майонезу.