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Ці бутерброди першими зникнуть зі столу: рецепт найсмачнішої намазки (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Швидкі та дуже смачні бутерброди
Швидкі та дуже смачні бутерброди. Фото Скріншот instagram.com/mariiam_foodblog

Готується дуже просто

Оселедець та яйця можна знайти практично в кожному холодильнику. Найчастіше їх вживають окремо, або використовують у салатах. Але з цих продуктів можна зробити дуже смачну закуску, яка ідеально підійде для будь-якого випадку — чи то святковий стіл, чи просто ситний перекус.

Ця закуска, рецептом якої поділилася в Instagram блогер MariiAm, поєднує в собі аромат бородинського хліба, ніжність яєчної намазки, пікантність оселедця та гостроту зернистої гірчиці. Легка у приготуванні, але вишукана на смак, вона стане справжньою родзинкою вашого столу. Спробуйте приготувати її та переконайтеся самі!

Як приготувати бутерброди з оселедцем та яйцем

Інгредієнти:

  • Бородінський хліб чи хліб на заквасці;
  • Яйця;
  • Зелена цибуля;
  • Майонез;
  • Оселедець;
  • Гірчиця у зернах.

Спосіб приготування:

  1. Хліб нарізати невеликими скибочками.

2. Яйця відварити, очистити, посипати перцем, сіллю та розім’яти вилкою.

3. Дрібно нарізати зелену цибулю і разом із майонезом додати до яєць. Перемішати.

4. Оселедець почистити, розділити на філе, нарізати на невеликі шматочки.

5. Хліб змастити яєчною намазкою, зверху викласти оселедець і трохи гірчиці в зернах.

Закуска готова. Можна подавати на стіл!

У цьому рецепті використовується майонез. Відмінний соус можна приготувати самостійно. Раніше ми ділилися рецептом домашнього майонезу.

Теги:
#Рецепт #Бутерброди #Оселедець #Оселедець #намазка