Свинина буде соковитою та набагато смачнішою: який незвичайний інгредієнт до неї додати (відео)

Свинина тушкована зі сливами готується дуже просто

У багатьох людей свинина є обов'язковим видом м'яса у продуктовому кошику. З неї готують ароматну підчеревину, смажать відбивні чи запікають або тушкують.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом надзвичайно смачної, соковитої та ароматної свинини, тушкованої… зі сливами. А опублікували його на Instagram-сторінці "olga riabenko".

Як приготувати свинину тушковану зі сливами

Інгредієнти:

свиняча вирізка – 2 шт.;

сіль – 1 ч. л.;

перець – 0,5 ч. л.;

розмарин сушений – 1 ч. л.;

часник сушений – 1 ч. л.;

хмелі-сунелі – 1 ч. л.;

олія – 150 мл;

масло – 50 г;

розмарин – 2 гілочки;

цибуля – 1 шт.;

бульйон (вода) – 200 мл;

винний оцет – 50 мл;

мед – 2 ст. л.;

сливи – 8 шт.;

Спосіб приготування:

1.Вирізку нарізати на шматочки товщиною 5 сантиметрів та притиснути.

2.Змішати всі сухі спеції та додати олію.

3.Замаринувати м’ясо і залишити на 30 хвилин.

4.На розігрітій сковорідці обсмажити мʼясо з усіх боків до золотавого кольору.

5. Додати масло та розмарин.

6. Мʼясо відставити.

7.Обсмажити нарізану цибулю на тій самій сковорідці.

8.Влити бульйон або воду, винний оцет та мед. Дати випаруватися 10 хвилин.

9.Повернути мʼясо. Додати половину нарізаних навпіл слив. Накрити кришкою і готувати ще 15 хвилин або поставити в духовку за температури 200 градусів на 10 хвилин.

10.Сливи повністю протушкуються та добре поєднаються з соусом.

11.За 4 хвилини до готовності додати сливи, що залишись.