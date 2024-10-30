Свинина будет сочной и очень вкусной: какой необычный ингредиент к ней добавить (видео)
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Свинина тушеная со сливами готовится очень просто
У многих людей свинина является обязательным видом мяса в продуктовой корзине. Из нее готовят ароматную подбрюшину, жарят отбивные или запекают или тушат.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкуснейшей, сочной и ароматной свинины, тушеной… со сливами. А опубликовали его на Instagram-странице "olga riabenko".
Как приготовить свинину тушеную со сливами
Ингредиенты:
- свиная вырезка – 2 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- перец – 0,5 ч. л.;
- розмарин сушеный – 1 ч. л.;
- чеснок сушеный – 1 ч. л.;
- хмели-суннели – 1 ч. л.;
- масло – 150 мл;
- масло – 50 г;
- розмарин – 2 веточки;
- лук – 1 шт.;
- бульон (вода) – 200 мл;
- винный уксус – 50 мл;
- мед – 2 ст. л.;
- сливы – 8 шт.;
Способ приготовления:
1.Вырезку нарезать на кусочки толщиной 5 сантиметров и прижать.
2.Смешать все сухие специи и добавить растительное масло.
3.Замариновать мясо и оставить на 30 минут.
4.На разогретой сковороде обжарить мясо со всех сторон до золотистого цвета.
5. Добавить масло и розмарин.
6. Мясо отставить.
7.Обжарить нарезанный лук на той же сковороде.
8.Влить бульон или воду, винный уксус и мед. Оставить 10 минут.
9.Вернуть мясо. Добавить половину нарезанных пополам слив. Накрыть крышкой и готовить еще 15 минут или поставить в духовку при температуре 200 градусов на 10 минут.
10. Сливы полностью протушиваются и хорошо сочетаются с соусом.
11.За 4 минуты до готовности добавить оставшиеся сливы.