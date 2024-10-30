Свинина будет сочной и очень вкусной: какой необычный ингредиент к ней добавить (видео)

Свинина тушеная со сливами готовится очень просто

У многих людей свинина является обязательным видом мяса в продуктовой корзине. Из нее готовят ароматную подбрюшину, жарят отбивные или запекают или тушат.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкуснейшей, сочной и ароматной свинины, тушеной… со сливами. А опубликовали его на Instagram-странице "olga riabenko".

Как приготовить свинину тушеную со сливами

Ингредиенты:

свиная вырезка – 2 шт.;

соль – 1 ч. л.;

перец – 0,5 ч. л.;

розмарин сушеный – 1 ч. л.;

чеснок сушеный – 1 ч. л.;

хмели-суннели – 1 ч. л.;

масло – 150 мл;

масло – 50 г;

розмарин – 2 веточки;

лук – 1 шт.;

бульон (вода) – 200 мл;

винный уксус – 50 мл;

мед – 2 ст. л.;

сливы – 8 шт.;

Способ приготовления:

1.Вырезку нарезать на кусочки толщиной 5 сантиметров и прижать.

2.Смешать все сухие специи и добавить растительное масло.

3.Замариновать мясо и оставить на 30 минут.

4.На разогретой сковороде обжарить мясо со всех сторон до золотистого цвета.

5. Добавить масло и розмарин.

6. Мясо отставить.

7.Обжарить нарезанный лук на той же сковороде.

8.Влить бульон или воду, винный уксус и мед. Оставить 10 минут.

9.Вернуть мясо. Добавить половину нарезанных пополам слив. Накрыть крышкой и готовить еще 15 минут или поставить в духовку при температуре 200 градусов на 10 минут.

10. Сливы полностью протушиваются и хорошо сочетаются с соусом.

11.За 4 минуты до готовности добавить оставшиеся сливы.