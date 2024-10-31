Приготуєте швидко — з'їсте за хвилину: як приготувати соковиті відбивні з ананасом (відео)

Подавати таке філе можна з будь-яким гарніром

З курячого м'яса можна приготувати безліч смачних страв. Курку запікають цілою, філе тушкують у томатно-сметанному соусі, а крильця чи гомілки запікають у смачному маринаді.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати соковиті відбивні з ананасом під сиром. А рецепт опублікували на YouTube-каналі "У мене лєпки".

Як приготувати відбивні з ананасом і сиром

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

консервовані ананаси;

цибуля — 1 шт.;

майонез;

сіль та спеції за смаком;

Спосіб приготування:

1.М'ясо нарізати на тонкі шматочки, відбити, посолити, поперчити, додати спеції за смаком.

2.Цибулю нарізати тонкими кружечками.

3.Кружечки ананаса розрізати навпіл.

4.Сир натерти на тертці.

5.Викласти філе на змазане олією деко.

6.Змастити майонезом.

7.Зверху викласти цибулю.

8.Потім викласти ананас.

9.Залити м'ясо розведеним з водою соком так, щоб філе плавало у ньому.

10.Запікати філе у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

11.Дістати деко, посипати м'ясо сиром, поставити ще на 10 хвилин.