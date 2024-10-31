Приготовите быстро — съедите за минуту: как приготовить сочные отбивные с ананасом (видео)

Подавать такое филе можно с любым гарниром

Из куриного мяса можно приготовить множество вкусных блюд. Курицу запекают целой, филе тушат в томатно-сметанном соусе, а крылышки или голени запекают во вкусном маринаде.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить сочные отбивные с ананасом под сыром. А рецепт опубликовали на YouTube-канале "У меня лепки".

Как приготовить отбивные с ананасом и сыром

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

консервированные ананасы;

лук – 1 шт.;

майонез;

соль и специи по вкусу;

Способ приготовления:

1.Мясо нарезать на тонкие кусочки, отбить, посолить, поперчить, добавить специи по вкусу.

2.Лук нарезать тонкими кружочками.

3.Кружечки ананаса разрезать пополам.

4. Сыр натереть на терке.

5. Выложить филе на смазанное маслом противень.

6.Смазать майонезом.

7.Сверху выложить лук.

8. Затем выложить ананас.

9.Залить мясо разбавленным с водой соком так, чтобы филе плавало в нем.

10. Запекать филе в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

11. Достать противень, посыпать мясо сыром, поставить еще на 10 минут.