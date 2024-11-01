Смачний, як кебаб, але без м'яса: цією стравою наїдяться всі від пуза
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця страва здивує вас своїм смаком та ароматом
З м'яса господині готують різноманітні страви: відбивні, котлети, запіканки та, звісно ж, кебаби. А що буде, якщо приготувати кебаб не з м'яса, а з картоплі?
За словами автора рецепта, ця страва вийде надзвичайно соковитою, ароматною та ситною. Рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "my_happyfood".
Як приготувати кебаб без м'яса
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- червона цибуля – 1 шт.;
- чилі – 1 шт.;
- кінза – 1 пучок;
- часник – 2 зуб.;
- порошок чилі – 1 ч. л.;
- кмин мелений – 0,5 ч. л.;
- коріандр – 0,5 ч. л.;
- чаат масала – 1,5 ч. л.;
- чорний кумин – 1 ч. л.;
- порошок зеленого манго – 0,5 ч. л.;
- сіль;
- перець;
- панірувальні сухарі – 0,5 склянки;
- нутове борошно – ¼ склянки;
- олія – для смаження;
Спосіб приготування:
1.Картоплю відварити у мундирі, почистити та розім'яти.
2.Цибулю, кінзу, чилі та часник подрібнити.
3.Прянощі прогріти на пательні на середньому вогні та подрібнити.
4.Цибулю обсмажити на 1 ст. л. олії.
5.У мисці змішати картоплю із усіма прянощами, додати решту інгредієнтів та вимісити "фарш" впродовж 4-5 хвилин.
6.Накрити та відправити відпочити у холодильник на 30 хвилин.
7.Сформувати кебаби та смажити на розігрітій олії на середньому вогні до золотавості.