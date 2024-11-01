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Смачний, як кебаб, але без м'яса: цією стравою наїдяться всі від пуза

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Швидко та неймовірно смачно
Швидко та неймовірно смачно. Фото ru.freepik.com

Ця страва здивує вас своїм смаком та ароматом

З м'яса господині готують різноманітні страви: відбивні, котлети, запіканки та, звісно ж, кебаби. А що буде, якщо приготувати кебаб не з м'яса, а з картоплі?

За словами автора рецепта, ця страва вийде надзвичайно соковитою, ароматною та ситною. Рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як приготувати кебаб без м'яса

Інгредієнти:

  • картопля – 500 г;
  • червона цибуля – 1 шт.;
  • чилі – 1 шт.;
  • кінза – 1 пучок;
  • часник – 2 зуб.;
  • порошок чилі – 1 ч. л.;
  • кмин мелений – 0,5 ч. л.;
  • коріандр – 0,5 ч. л.;
  • чаат масала – 1,5 ч. л.;
  • чорний кумин – 1 ч. л.;
  • порошок зеленого манго – 0,5 ч. л.;
  • сіль;
  • перець;
  • панірувальні сухарі – 0,5 склянки;
  • нутове борошно – ¼ склянки;
  • олія – для смаження;

Спосіб приготування:

1.Картоплю відварити у мундирі, почистити та розім'яти.

2.Цибулю, кінзу, чилі та часник подрібнити.

3.Прянощі прогріти на пательні на середньому вогні та подрібнити.

4.Цибулю обсмажити на 1 ст. л. олії.

5.У мисці змішати картоплю із усіма прянощами, додати решту інгредієнтів та вимісити "фарш" впродовж 4-5 хвилин.

6.Накрити та відправити відпочити у холодильник на 30 хвилин.

7.Сформувати кебаби та смажити на розігрітій олії на середньому вогні до золотавості.

Теги:
#М'ясо #Кебаб #Готуємо вдома