Смачний, як кебаб, але без м'яса: цією стравою наїдяться всі від пуза

Ця страва здивує вас своїм смаком та ароматом

З м'яса господині готують різноманітні страви: відбивні, котлети, запіканки та, звісно ж, кебаби. А що буде, якщо приготувати кебаб не з м'яса, а з картоплі?

За словами автора рецепта, ця страва вийде надзвичайно соковитою, ароматною та ситною. Рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як приготувати кебаб без м'яса

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

червона цибуля – 1 шт.;

чилі – 1 шт.;

кінза – 1 пучок;

часник – 2 зуб.;

порошок чилі – 1 ч. л.;

кмин мелений – 0,5 ч. л.;

коріандр – 0,5 ч. л.;

чаат масала – 1,5 ч. л.;

чорний кумин – 1 ч. л.;

порошок зеленого манго – 0,5 ч. л.;

сіль;

перець;

панірувальні сухарі – 0,5 склянки;

нутове борошно – ¼ склянки;

олія – для смаження;

Спосіб приготування:

1.Картоплю відварити у мундирі, почистити та розім'яти.

2.Цибулю, кінзу, чилі та часник подрібнити.

3.Прянощі прогріти на пательні на середньому вогні та подрібнити.

4.Цибулю обсмажити на 1 ст. л. олії.

5.У мисці змішати картоплю із усіма прянощами, додати решту інгредієнтів та вимісити "фарш" впродовж 4-5 хвилин.

6.Накрити та відправити відпочити у холодильник на 30 хвилин.

7.Сформувати кебаби та смажити на розігрітій олії на середньому вогні до золотавості.