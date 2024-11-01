Вкусный, как кебаб, но без мяса: этим блюдом наедятся все от пуза

Это блюдо удивит вас своим вкусом и ароматом

Из мяса хозяйки готовят разнообразные блюда: отбивные, котлеты, запеканки и, конечно, кебабы. А что будет, если приготовить кебаб не из мяса, а из картофеля?

По словам автора рецепта, это блюдо получится чрезвычайно сочным, ароматным и сытным. Рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "my_happyfood".

Как приготовить кебаб без мяса

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

красный лук – 1 шт.;

чили – 1 шт.;

кинза – 1 пучок;

чеснок – 2 зуб.;

порошок чили – 1 ч. л.;

тмин молотый – 0,5 ч. л.;

кориандр – 0,5 ч. л.;

чаат масала – 1,5 ч. л.;

черный кумин – 1 ч. л.;

порошок зеленого манго – 0,5 ч. л.;

соль;

перец;

панировочные сухари – 0,5 стакана;

нутовая мука – ¼ стакана;

масло – для жарки;

Способ приготовления:

1.Картофель отварить в мундире, почистить и размять.

2.Лук, кинзу, чили и чеснок измельчить.

3.Пряности прогреть на сковороде на среднем огне и измельчить.

4.Лук обжарить на 1 ст. л. растительного масла.

5.В миске смешать картофель со всеми пряностями, добавить остальные ингредиенты и вымесить "фарш" в течение 4-5 минут.

6.Накрыть и отправить отдохнуть в холодильник на 30 минут.

7.Сформировать кебабы и жарить на разогретом масле на среднем огне до золотистости.