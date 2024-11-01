Вкусный, как кебаб, но без мяса: этим блюдом наедятся все от пуза
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Это блюдо удивит вас своим вкусом и ароматом
Из мяса хозяйки готовят разнообразные блюда: отбивные, котлеты, запеканки и, конечно, кебабы. А что будет, если приготовить кебаб не из мяса, а из картофеля?
По словам автора рецепта, это блюдо получится чрезвычайно сочным, ароматным и сытным. Рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "my_happyfood".
Как приготовить кебаб без мяса
Ингредиенты:
- картофель – 500 г;
- красный лук – 1 шт.;
- чили – 1 шт.;
- кинза – 1 пучок;
- чеснок – 2 зуб.;
- порошок чили – 1 ч. л.;
- тмин молотый – 0,5 ч. л.;
- кориандр – 0,5 ч. л.;
- чаат масала – 1,5 ч. л.;
- черный кумин – 1 ч. л.;
- порошок зеленого манго – 0,5 ч. л.;
- соль;
- перец;
- панировочные сухари – 0,5 стакана;
- нутовая мука – ¼ стакана;
- масло – для жарки;
Способ приготовления:
1.Картофель отварить в мундире, почистить и размять.
2.Лук, кинзу, чили и чеснок измельчить.
3.Пряности прогреть на сковороде на среднем огне и измельчить.
4.Лук обжарить на 1 ст. л. растительного масла.
5.В миске смешать картофель со всеми пряностями, добавить остальные ингредиенты и вымесить "фарш" в течение 4-5 минут.
6.Накрыть и отправить отдохнуть в холодильник на 30 минут.
7.Сформировать кебабы и жарить на разогретом масле на среднем огне до золотистости.