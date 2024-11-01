Весь секрет у соусі: ці хрусткі курячі гомілки сподобаються усім без винятку (відео)

Готувати курячі гомілки легко та просто

Куряче м'ясо господині люблять за ситність, користь, швидкість його приготування. Зокрема, з курячого філе можна посмажити відбивні, крильця запекти, а печінку посмажити з цибулею та яблуками.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати апетитні курячі гомілки у смачному маринаді. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "nisenitnitsia".

Як приготувати курячі гомілки у соусі барбекю

Інгредієнти:

курячі гомілки – 7 шт.;

соус барбекю;

кетчуп чилі;

соєвий соус;

паприка – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Зачистити кісточку у гомілки.

2.Обгорнути фольгою, щоб не підгоріло.

3.Соус барбекю, кетчуп і соєвий соус взяти порівну.

4.Додати паприку і змастити гомілки.

6.Відправити в розігріту до 200 духовку на 30 хвилин.

7.Дістати, змастити ще раз і відправити на 10 хвилин.

8.Знову змастити ще раз і відправити на 10 хвилин.

9.Дістати, знову змастити та відправити в духовку на режим "гриль з конвекцією" 200 градусів на 10 хвилин.