Весь секрет у соусі: ці хрусткі курячі гомілки сподобаються усім без винятку (відео)
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Готувати курячі гомілки легко та просто
Куряче м'ясо господині люблять за ситність, користь, швидкість його приготування. Зокрема, з курячого філе можна посмажити відбивні, крильця запекти, а печінку посмажити з цибулею та яблуками.
Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати апетитні курячі гомілки у смачному маринаді. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "nisenitnitsia".
Як приготувати курячі гомілки у соусі барбекю
Інгредієнти:
- курячі гомілки – 7 шт.;
- соус барбекю;
- кетчуп чилі;
- соєвий соус;
- паприка – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Зачистити кісточку у гомілки.
2.Обгорнути фольгою, щоб не підгоріло.
3.Соус барбекю, кетчуп і соєвий соус взяти порівну.
4.Додати паприку і змастити гомілки.
6.Відправити в розігріту до 200 духовку на 30 хвилин.
7.Дістати, змастити ще раз і відправити на 10 хвилин.
8.Знову змастити ще раз і відправити на 10 хвилин.
9.Дістати, знову змастити та відправити в духовку на режим "гриль з конвекцією" 200 градусів на 10 хвилин.