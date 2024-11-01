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Весь секрет у соусі: ці хрусткі курячі гомілки сподобаються усім без винятку (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Страва виходить ароматною, соковитою та дуже апетитною
Страва виходить ароматною, соковитою та дуже апетитною. Фото ru.freepik.com

Готувати курячі гомілки легко та просто

Куряче м'ясо господині люблять за ситність, користь, швидкість його приготування. Зокрема, з курячого філе можна посмажити відбивні, крильця запекти, а печінку посмажити з цибулею та яблуками.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати апетитні курячі гомілки у смачному маринаді. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "nisenitnitsia".

Як приготувати курячі гомілки у соусі барбекю

Інгредієнти:

  • курячі гомілки – 7 шт.;
  • соус барбекю;
  • кетчуп чилі;
  • соєвий соус;
  • паприка – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Зачистити кісточку у гомілки.

2.Обгорнути фольгою, щоб не підгоріло.

3.Соус барбекю, кетчуп і соєвий соус взяти порівну.

4.Додати паприку і змастити гомілки.

6.Відправити в розігріту до 200 духовку на 30 хвилин.

7.Дістати, змастити ще раз і відправити на 10 хвилин.

8.Знову змастити ще раз і відправити на 10 хвилин.

9.Дістати, знову змастити та відправити в духовку на режим "гриль з конвекцією" 200 градусів на 10 хвилин.

Теги:
#Барбекю #Готуємо вдома #Гомілки