Весь секрет в соусе: эти хрустящие куриные голени понравятся всем без исключения (видео)

Готовить куриные голени легко и просто

Куриное мясо хозяйки любят за сытность, пользу, скорость его приготовления. В частности, из куриного филе можно пожарить отбивные, крылья запечь, а печень пожарить с луком и яблоками.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить аппетитные куриные голени во вкусном маринаде. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "nisenitnitsia".

Как приготовить куриные голени в соусе барбекю

Ингредиенты:

куриные голени – 7 шт.;

соус барбекю;

кетчуп чили;

соевый соус;

паприка – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Зачистить косточку в голени.

2.Обернуть фольгой, чтобы не подгорело.

3.Соус барбекю, кетчуп и соевый соус взять поровну.

4.Добавить паприку и смазать голени.

6.Отправить в разогретую до 200 духовку на 30 минут.

7.Достать, смазать еще раз и отправить на 10 минут.

8.Снова смазать еще раз и отправить на 10 минут.

9.Достать, снова смазать и отправить в духовку на режим "гриль с конвекцией" 200 градусов на 10 минут.