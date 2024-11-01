Весь секрет в соусе: эти хрустящие куриные голени понравятся всем без исключения (видео)
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Готовить куриные голени легко и просто
Куриное мясо хозяйки любят за сытность, пользу, скорость его приготовления. В частности, из куриного филе можно пожарить отбивные, крылья запечь, а печень пожарить с луком и яблоками.
Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить аппетитные куриные голени во вкусном маринаде. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "nisenitnitsia".
Как приготовить куриные голени в соусе барбекю
Ингредиенты:
- куриные голени – 7 шт.;
- соус барбекю;
- кетчуп чили;
- соевый соус;
- паприка – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Зачистить косточку в голени.
2.Обернуть фольгой, чтобы не подгорело.
3.Соус барбекю, кетчуп и соевый соус взять поровну.
4.Добавить паприку и смазать голени.
6.Отправить в разогретую до 200 духовку на 30 минут.
7.Достать, смазать еще раз и отправить на 10 минут.
8.Снова смазать еще раз и отправить на 10 минут.
9.Достать, снова смазать и отправить в духовку на режим "гриль с конвекцией" 200 градусов на 10 минут.