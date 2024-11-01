Краще, ніж "Олів'є": розкішний салат "Білий принц", який гості попросять з собою (відео)

Приготувати такий салат легко, а на святковому столі він має розкішний вигляд

Святкових салатів є велика кількість. Тож, якщо вам набрид звичайний "Олів’є", варто звернути увагу на закуску, яка виходить ще смачнішою.

Цей салат "Білий принц" викладається шарами, тому він має ошатний вигляд. Як розповіли на ютуб-каналі "СтраВи на Всі СмаКи", приготувати його нескладно. Зате смачно так, що гості попросять цей салат з собою.

Інгредієнти:

відварене м'ясо (свинина або телятина);

варена картопля в мундирах;

цибуля зелена або біла;

мариновані огірочки;

обсмажені печериці;

твердий сир;

подрібнені волоські горіхи;

майонез.

Спосіб приготування:

М’ясо та картоплю потрібно відварити до готовності. Охолоджуємо до кімнатної температури. Цибулю дрібно нарізаємо та відставляємо. Волоські горіхи чистимо. Сир тремо на тертці. Гриби потрібно теж нарізати і обсмажити на олії до золотистого кольору. Картоплю натираємо на тертці. Формуємо з неї перший шар на тарілці для подачі. Солимо до смаку та змащуємо майонезом. М’ясо нарізаємо крупними кубиками та в окремій мисочці змішуємо з майонезом. Викладаємо його наступним шаром. На м’ясо робимо шар зеленої цибульки. Теж змащуємо майонезом, а на нього викладаємо нарізані кубиком мариновані огірочки. Викладаємо смажені грибочки. Теж робимо маленький шар майонезу. Зверху салат засипаємо натертим сиром. Посипаємо горішками.

Найсмачніше буде, якщо салат настоїться в холодильнику перед подачею. Також ми ділились рецептом апетитної намазки на бутерброди.