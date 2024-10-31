Моторошний рецепт хот-догів "Пальці відьми": діти будуть у захваті (відео)
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Апетитна закуска, яка точно сподобається дітям
Закуски на Геловін — це те, від чого у захваті як діти, так і дорослі. Якщо ви вже готували перекус з лаваша та сиру, зверніть увагу на наступний рецепт.
Кулінарна блогерка під ніком melissas_healthykitchen поділилась рецептом апетитних хот-догів, чи то пак, сосисок у тісті, які виконані у формі "пальців відьми". Якщо ви шукаєте ідею пікантної моторошної страви для святкування Геловіну — приготуйте їх.
Інгредієнти:
- 5 сосисок
- 1 упаковка готового тіста
- 1 яйце
- мигдаль
- кетчуп
- сир
Спосіб приготування:
- Зробіть надрізи на сосисках вздовж. Покладіть всередину кожної сосиски по довгому шматочку сиру.
- Тісто розкатайте. На кожній сосисці зробіть по два надрізи впоперек — вони будуть імітувати "суглоби" пальців.
- Загорніть сосиски у тісто, сформуйте готові вироби у формі "пальців". Стисніть хот-дог у місці розрізу, щоб створити вигляд пальця, і натисніть великим пальцем на кінчику вниз, щоб створити вигляд нігтя. Для ще більшої схожості зробіть надрізи ножем (як на відео).
- Викладіть на вистелене пергаментом деко. Змастіть збитим яйцем, додайте кетчуп на місце, де повинен бути "ніготь" і покладіть по мигдалевому горішку.
- Випікайте при 190 градусах. Час випікання — приблизно 10-13 хвилин (або до золотисто-коричневого кольору).
Це не тільки красиво і тематично, а ще й дуже смачно. Також ми ділились рецептом яскравого морквяного тортика.