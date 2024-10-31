Моторошний рецепт хот-догів "Пальці відьми": діти будуть у захваті (відео)

Апетитна закуска, яка точно сподобається дітям

Закуски на Геловін — це те, від чого у захваті як діти, так і дорослі. Якщо ви вже готували перекус з лаваша та сиру, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка під ніком melissas_healthykitchen поділилась рецептом апетитних хот-догів, чи то пак, сосисок у тісті, які виконані у формі "пальців відьми". Якщо ви шукаєте ідею пікантної моторошної страви для святкування Геловіну — приготуйте їх.

Інгредієнти:

5 сосисок

1 упаковка готового тіста

1 яйце

мигдаль

кетчуп

сир

Спосіб приготування:

Зробіть надрізи на сосисках вздовж. Покладіть всередину кожної сосиски по довгому шматочку сиру. Тісто розкатайте. На кожній сосисці зробіть по два надрізи впоперек — вони будуть імітувати "суглоби" пальців. Загорніть сосиски у тісто, сформуйте готові вироби у формі "пальців". Стисніть хот-дог у місці розрізу, щоб створити вигляд пальця, і натисніть великим пальцем на кінчику вниз, щоб створити вигляд нігтя. Для ще більшої схожості зробіть надрізи ножем (як на відео). Викладіть на вистелене пергаментом деко. Змастіть збитим яйцем, додайте кетчуп на місце, де повинен бути "ніготь" і покладіть по мигдалевому горішку. Випікайте при 190 градусах. Час випікання — приблизно 10-13 хвилин (або до золотисто-коричневого кольору).

Це не тільки красиво і тематично, а ще й дуже смачно. Також ми ділились рецептом яскравого морквяного тортика.