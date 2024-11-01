Лучше, чем "Оливье": роскошный салат "Белый принц", который гости попросят с собой (видео)

Приготовить такой салат легко, а на праздничном столе он выглядит роскошно

Праздничных салатов большое количество. Итак, если вам надоел обычный "Оливье", стоит обратить внимание на закуску, которая получается еще вкуснее.

Этот салат "Белый принц" выкладывается слоями, поэтому он выглядит нарядно. Как рассказали на ютуб-канале "Блюда на Все Вкусы", приготовить его несложно. Но вкусно так, что гости попросят этот салат с собой.

Ингредиенты:

отварное мясо (свинина или телятина);

вареный картофель в мундирах;

лук зеленый или белый;

маринованные огурчики;

обжаренные шампиньоны;

твердый творог;

измельченные грецкие орехи;

майонез.

Способ приготовления:

Мясо и картофель нужно отварить до готовности. Охлаждаем до комнатной температуры. Лук мелко нарезаем и отставляем. Грецкие орехи чистим. Сыр трем на терке. Грибы нужно тоже нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Картошку натираем на терке. Формируем из нее первый слой на тарелке для подачи. Солим по вкусу и смазываем майонезом. Мясо нарезаем крупными кубиками и в отдельной мисочке смешиваем с майонезом. Выкладываем его следующим слоем. На мясо делаем слой зеленого лучка. Тоже смазываем майонезом, а на него выкладываем нарезанные кубиком маринованные огурчики. Выкладываем жареные грибочки. Тоже делаем маленький слой майонеза. Сверху салат засыпаем натертым сыром. Посыпаем орешками.

Вкуснее всего будет, если салат настоится в холодильнике перед подачей. Также мы делились рецептом аппетитной намазки на бутерброды.