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Ситно, смачно та корисно: цей салат з капусти готується 5 хвилин та швидко зникає зі столу (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Салат готується легко та просто
Салат готується легко та просто. Фото ru.freepik.com

Приготуєте на раз-два

Звичайна білокачанна капуста – це чудовий овоч, який підходить для приготування легких, смачних і корисних салатів. З неї можна робити не лише салати, але й перші страви, зрази, стейки, а також різноманітні пироги та пиріжки. Капусту також можна смачно тушкувати з м'ясом чи сосисками. Проте найбільшу користь вона приносить у квашеному вигляді.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати з капусти салат на приготування якого ви витратите лічені хвилини. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати салат з капусти, ковбаси та сухариків

Інгредієнти:

  • капуста молода – 1/4 шт.;
  • ковбаса копчена – 0,5 шт.;
  • яйця (відварені) – 5 шт.;
  • твердий сир – 100 г;
  • кукурудза – 0,5 банки;
  • сухарики – 0,5 пачки;
  • майонез – 2 ст.;
  • сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Капусту дрібно нашаткувати.

2.Ковбасу та яйця нарізати соломкою.

3.Перекласти в миску, додати натертий на тертці сир.

4.Всипати кукурудзу, підсолити, заправити майонезом та перемішати.

5.Зверху присипати сухариками.

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#Салат #Капуста #Готуємо вдома