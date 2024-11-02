Ситно, смачно та корисно: цей салат з капусти готується 5 хвилин та швидко зникає зі столу (відео)
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Приготуєте на раз-два
Звичайна білокачанна капуста – це чудовий овоч, який підходить для приготування легких, смачних і корисних салатів. З неї можна робити не лише салати, але й перші страви, зрази, стейки, а також різноманітні пироги та пиріжки. Капусту також можна смачно тушкувати з м'ясом чи сосисками. Проте найбільшу користь вона приносить у квашеному вигляді.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати з капусти салат на приготування якого ви витратите лічені хвилини. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".
Як приготувати салат з капусти, ковбаси та сухариків
Інгредієнти:
- капуста молода – 1/4 шт.;
- ковбаса копчена – 0,5 шт.;
- яйця (відварені) – 5 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- кукурудза – 0,5 банки;
- сухарики – 0,5 пачки;
- майонез – 2 ст.;
- сіль – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Капусту дрібно нашаткувати.
2.Ковбасу та яйця нарізати соломкою.
3.Перекласти в миску, додати натертий на тертці сир.
4.Всипати кукурудзу, підсолити, заправити майонезом та перемішати.
5.Зверху присипати сухариками.