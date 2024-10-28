Не салат, а витвір мистецтва: закуска "Грибна галявина", яку ставлять для найдорожчих гостей (відео)
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Цей салат точно варто приготувати
Закуски бувають як прості, так і дещо складніші. Якщо ви вже готували елементарний салат-намазку, і хочете знайти складніший рецепт, який можна поставити на стіл перед найдорожчими гостями — зверніть увагу на наступний рецепт.
Закуска "Грибна галявина" готується просто і цілком з простих та зрозумілих продуктів. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт, і він справді вартий уваги та точно стане прикрасою святкового столу.
Інгредієнти:
- Яйця — 4 шт.
- Печериці — 300 г
- Цибуля — 1 шт.
- Копчене філе — 300 г
- Сир — 100 г
- Соломка — 150 г
- Мариновані опеньки — 100 г
- Майонез — 150 г
- Часник — 2-3 зуб.
- Кріп — 2-3 шт.
- Дрібка солі
Спосіб приготування:
- Розпочинаємо із приготування соусу. З'єднуємо майонез, подрібнені часник і кріп, а також додаємо дрібку солі та трішечки солі. Все ретельно перемішуємо.
- Яйця відварюємо, охолоджуємо та чистимо. Гриби нарізаємо пластинками та обсмажуємо на олії з цибулею.
- Відварені яйця натираємо на дрібній терці і викладаємо їх на дно форми для збирання салату. Змащуємо яйця шаром соусу.
- Охолоджені смажені печериці викладаємо наступним шаром салату та розрівнюємо ложкою. Додаємо шар соусу.
- Копчене куряче філе нарізаємо шматочками та посипаємо тертим сиром. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо салат у холодильник щонайменше на 3-4 години.
- Перед подачею кільце знімаємо. Збоку змащуємо салат майонезом і декоруємо солоною соломкою, формуючи бортики. Зверху викладаємо мариновані грибочки та гілочки кропу.
Салат можна одразу подавати до столу. Також ми розповідали, як приготувати апетитну шарлотку.