Не салат, а витвір мистецтва: закуска "Грибна галявина", яку ставлять для найдорожчих гостей (відео)

Цей салат точно варто приготувати

Закуски бувають як прості, так і дещо складніші. Якщо ви вже готували елементарний салат-намазку, і хочете знайти складніший рецепт, який можна поставити на стіл перед найдорожчими гостями — зверніть увагу на наступний рецепт.

Закуска "Грибна галявина" готується просто і цілком з простих та зрозумілих продуктів. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт, і він справді вартий уваги та точно стане прикрасою святкового столу.

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт.

Печериці — 300 г

Цибуля — 1 шт.

Копчене філе — 300 г

Сир — 100 г

Соломка — 150 г

Мариновані опеньки — 100 г

Майонез — 150 г

Часник — 2-3 зуб.

Кріп — 2-3 шт.

Дрібка солі

Спосіб приготування:

Розпочинаємо із приготування соусу. З'єднуємо майонез, подрібнені часник і кріп, а також додаємо дрібку солі та трішечки солі. Все ретельно перемішуємо. Яйця відварюємо, охолоджуємо та чистимо. Гриби нарізаємо пластинками та обсмажуємо на олії з цибулею. Відварені яйця натираємо на дрібній терці і викладаємо їх на дно форми для збирання салату. Змащуємо яйця шаром соусу. Охолоджені смажені печериці викладаємо наступним шаром салату та розрівнюємо ложкою. Додаємо шар соусу. Копчене куряче філе нарізаємо шматочками та посипаємо тертим сиром. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо салат у холодильник щонайменше на 3-4 години. Перед подачею кільце знімаємо. Збоку змащуємо салат майонезом і декоруємо солоною соломкою, формуючи бортики. Зверху викладаємо мариновані грибочки та гілочки кропу.

Салат можна одразу подавати до столу. Також ми розповідали, як приготувати апетитну шарлотку.