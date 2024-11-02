Сытно, вкусно и полезно: салат из капусты готовится 5 минут и быстро исчезает со стола (видео)
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Приготовите на раз-два
Обычная белокочанная капуста – это отличный овощ, который подходит для приготовления легких, вкусных и полезных салатов. С ней можно делать не только салаты, но и первые блюда, зразы, стейки, а также пироги и пирожки. Капусту можно вкусно тушить с мясом или сосисками. Однако наибольшую пользу она приносит в квашенном виде.
Сегодня мы предлагаем приготовить из капусты салат на приготовление которого вы потратите считанные минуты. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_pytel_ ".
Как приготовить салат из капусты, колбасы и сухариков
Ингредиенты:
- капуста молодая – 1/4 шт.;
- колбаса копченая – 0,5 шт.;
- яйца (отварные) – 5 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- кукуруза – 0,5 банки;
- сухарики – 0,5 пачки;
- майонез – 2 ст.;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Капусту мелко нашинковать.
2.Колбасу и яйца нарезать соломкой.
3.Переложить в миску, добавить натертый на терке сыр.
4.Всыпать кукурузу, подсолить, заправить майонезом и перемешать.
5.Сверху присыпать сухариками.