Сытно, вкусно и полезно: салат из капусты готовится 5 минут и быстро исчезает со стола (видео)

Приготовите на раз-два

Обычная белокочанная капуста – это отличный овощ, который подходит для приготовления легких, вкусных и полезных салатов. С ней можно делать не только салаты, но и первые блюда, зразы, стейки, а также пироги и пирожки. Капусту можно вкусно тушить с мясом или сосисками. Однако наибольшую пользу она приносит в квашенном виде.

Сегодня мы предлагаем приготовить из капусты салат на приготовление которого вы потратите считанные минуты. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_pytel_ ".

Как приготовить салат из капусты, колбасы и сухариков

Ингредиенты:

капуста молодая – 1/4 шт.;

колбаса копченая – 0,5 шт.;

яйца (отварные) – 5 шт.;

твердый сыр – 100 г;

кукуруза – 0,5 банки;

сухарики – 0,5 пачки;

майонез – 2 ст.;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Капусту мелко нашинковать.

2.Колбасу и яйца нарезать соломкой.

3.Переложить в миску, добавить натертый на терке сыр.

4.Всыпать кукурузу, подсолить, заправить майонезом и перемешать.

5.Сверху присыпать сухариками.