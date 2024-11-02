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Сытно, вкусно и полезно: салат из капусты готовится 5 минут и быстро исчезает со стола (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Салат готовится легко и просто
Салат готовится легко и просто. Фото ru.freepik.com

Приготовите на раз-два

Обычная белокочанная капуста – это отличный овощ, который подходит для приготовления легких, вкусных и полезных салатов. С ней можно делать не только салаты, но и первые блюда, зразы, стейки, а также пироги и пирожки. Капусту можно вкусно тушить с мясом или сосисками. Однако наибольшую пользу она приносит в квашенном виде.

Сегодня мы предлагаем приготовить из капусты салат на приготовление которого вы потратите считанные минуты. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_pytel_ ".

Как приготовить салат из капусты, колбасы и сухариков

Ингредиенты:

  • капуста молодая – 1/4 шт.;
  • колбаса копченая – 0,5 шт.;
  • яйца (отварные) – 5 шт.;
  • твердый сыр – 100 г;
  • кукуруза – 0,5 банки;
  • сухарики – 0,5 пачки;
  • майонез – 2 ст.;
  • соль – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Капусту мелко нашинковать.

2.Колбасу и яйца нарезать соломкой.

3.Переложить в миску, добавить натертый на терке сыр.

4.Всыпать кукурузу, подсолить, заправить майонезом и перемешать.

5.Сверху присыпать сухариками.

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