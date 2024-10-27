Навіщо додавати дріжджі в рис: диво-рецепт на кожен день (відео)

Рисовий хліб виходить м’яким та ніжним

Домашня випічка — це не обов’язково щось складне. Приміром, ми розповідали, як приготувати апетитні булочки на сковороді. Тепер же ділимось рецептом апетитного, м’якого та ніжного рисового хліба.

Такий хлібчик — ідеальний варіант для людей, що мають алергію на глютен або просто шукають, як урізноманітнити раціон. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко у відео на своєму ютуб-каналі. За її словами, рис можна замінити рисовим борошном — для цього потрібно буде трохи більше води.

Інгредієнти:

Рис (круглозернистий) — 260 г

Вода — 200 мл

Олія рослинна — 1 ст.л.

Дріжджі сухі — 1 ч.л.

Сіль — 1 ч.л.

Цукор — 1 ст.л. (за бажанням)

Скриншот з відео / Рисовий хліб дуже ніжний

Спосіб приготування:

Промити рис і замочити у холодній воді мінімум на 2 години. Злити воду. Всі інгредієнти помістити в блендер і збивати протягом 4-5 хвилин до однорідної маси. Перелити тісто у форму, застелену пергаментом. Залишити в теплому місці на 1 годину для підйому. Розігріти духовку до 200°C. Випікати хліб 35-40 хвилин до золотистої скоринки.

Хлібу потрібно дати хоча б трохи охолонути перед тим, як його нарізати. Це ідеальна основа для канапок з різноманітними намазками. Приміром, на нього буде дуже смачно намастити справжній одеський форшмак.