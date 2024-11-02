Укр

Вместо магазинной колбасы приготовьте эту вкуснятину: такая баночка должна быть в каждом холодильнике (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень вкусный домашний паштет
Очень вкусный домашний паштет. Фото shuba.life

Такую закуску точно следует приготовить

Мясные закуски, которые готовятся в домашних условиях – это отличный случай вкусно перекусить. Мы делились рецептом вкуснейшей мясной намазки на хлебчик. Теперь рассказываем, как приготовить дома аппетитный куриный паштет.

Это очень вкусный и простой вариант мясной закуски из курятины. Рецептом в своем инстаграмм-аккаунте поделилась кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77.

Ингредиенты:

  • 2 кг мяса
  • морковь — 1 кг
  • лук — 1 кг
  • сливочное масло — 100 г
  • специи
  • масло

Способ приготовления:

  1. Курицу нужно отварить до готовности. Когда курятина остынет, следует снять мясо с косточек.
  2. Овощи чистим от кожуры. Лук и морковь нужно нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Мясо и овощи нужно пропустить через мясорубку. В полученную мясную массу добавить специи и мягкое сливочное масло и тщательно перемешать.
  4. Будущий паштет нужно разложить по чистым и сухим баночкам. Закрутите крышками по технологии.
  5. Готовить паштет следует в автоклаве 15 мин при температуре 105 градусов. Другой вариант – стерилизовать заготовку в духовке 15-20 минут.

Такой паштет отлично сохраняется в течение длительного времени. Также мы делились рецептом вкусной и сытной намазки на бутерброды.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Курятина #Паштет