Вместо магазинной колбасы приготовьте эту вкуснятину: такая баночка должна быть в каждом холодильнике (видео)
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Такую закуску точно следует приготовить
Мясные закуски, которые готовятся в домашних условиях – это отличный случай вкусно перекусить. Мы делились рецептом вкуснейшей мясной намазки на хлебчик. Теперь рассказываем, как приготовить дома аппетитный куриный паштет.
Это очень вкусный и простой вариант мясной закуски из курятины. Рецептом в своем инстаграмм-аккаунте поделилась кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77.
Ингредиенты:
- 2 кг мяса
- морковь — 1 кг
- лук — 1 кг
- сливочное масло — 100 г
- специи
- масло
Способ приготовления:
- Курицу нужно отварить до готовности. Когда курятина остынет, следует снять мясо с косточек.
- Овощи чистим от кожуры. Лук и морковь нужно нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Мясо и овощи нужно пропустить через мясорубку. В полученную мясную массу добавить специи и мягкое сливочное масло и тщательно перемешать.
- Будущий паштет нужно разложить по чистым и сухим баночкам. Закрутите крышками по технологии.
- Готовить паштет следует в автоклаве 15 мин при температуре 105 градусов. Другой вариант – стерилизовать заготовку в духовке 15-20 минут.
Такой паштет отлично сохраняется в течение длительного времени. Также мы делились рецептом вкусной и сытной намазки на бутерброды.