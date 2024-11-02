Вместо магазинной колбасы приготовьте эту вкуснятину: такая баночка должна быть в каждом холодильнике (видео)

Такую закуску точно следует приготовить

Мясные закуски, которые готовятся в домашних условиях – это отличный случай вкусно перекусить. Мы делились рецептом вкуснейшей мясной намазки на хлебчик. Теперь рассказываем, как приготовить дома аппетитный куриный паштет.

Это очень вкусный и простой вариант мясной закуски из курятины. Рецептом в своем инстаграмм-аккаунте поделилась кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77.

Ингредиенты:

2 кг мяса

морковь — 1 кг

лук — 1 кг

сливочное масло — 100 г

специи

масло

Способ приготовления:

Курицу нужно отварить до готовности. Когда курятина остынет, следует снять мясо с косточек. Овощи чистим от кожуры. Лук и морковь нужно нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Мясо и овощи нужно пропустить через мясорубку. В полученную мясную массу добавить специи и мягкое сливочное масло и тщательно перемешать. Будущий паштет нужно разложить по чистым и сухим баночкам. Закрутите крышками по технологии. Готовить паштет следует в автоклаве 15 мин при температуре 105 градусов. Другой вариант – стерилизовать заготовку в духовке 15-20 минут.

Такой паштет отлично сохраняется в течение длительного времени. Также мы делились рецептом вкусной и сытной намазки на бутерброды.