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Ця закуска має бути у кожному холодильнику: мариновані овочі можна буде їсти уже за добу

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Готується просто, з'їдається швидко
Готується просто, з'їдається швидко. Фото ru.freepik.com

Ця страва вам неодмінно сподобається

Осінь — це пора, багата на урожай різноманітних овочів та фруктів. Їх їдять просто так, готують вишукані страви, маринують чи роблять консервацію.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом закуски, яка повинна бути у кожному холодильнику. А опублікували його на Instagram-сторінці "tasty_land_1".

Як смачно замаринувати овочі

Інгредієнти:

  • баклажани – 2 шт.;
  • солодкий перець – 5 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • рослинна олія – 4 ст. л.;
  • часник – 4 зуб.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • оцет 9% – 2 ст. л.;
  • чорний мелений перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Помити та порізати перець та баклажани навпіл.

2.Овочі запікати у заздалегідь розігрітій до 180-200 градусів духовці близько 20 хвилин.

3.Готові овочі нарізати на великі шматочки.

4.Сиру цибулю нарізати смужками.

5.У глибокій тарілці приготувати маринад та змішати олію, сіль, оцет, перець мелений.

6.Туди ж вичавити або дрібно нарізати часник, перемішати.

7.Перемішати заправку та овочі.

8.Скласти у банку або лоточок.

9.Поставити у холодильник. Через добу можна їсти. Протягом доби декілька разів перемішати або поперевертати банку.

Теги:
#Овочі #Маринад #Готуємо вдома