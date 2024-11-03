Ця закуска має бути у кожному холодильнику: мариновані овочі можна буде їсти уже за добу
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Осінь — це пора, багата на урожай різноманітних овочів та фруктів. Їх їдять просто так, готують вишукані страви, маринують чи роблять консервацію.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом закуски, яка повинна бути у кожному холодильнику. А опублікували його на Instagram-сторінці "tasty_land_1".
Як смачно замаринувати овочі
Інгредієнти:
- баклажани – 2 шт.;
- солодкий перець – 5 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- рослинна олія – 4 ст. л.;
- часник – 4 зуб.;
- сіль – 1 ч. л.;
- оцет 9% – 2 ст. л.;
- чорний мелений перець – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Помити та порізати перець та баклажани навпіл.
2.Овочі запікати у заздалегідь розігрітій до 180-200 градусів духовці близько 20 хвилин.
3.Готові овочі нарізати на великі шматочки.
4.Сиру цибулю нарізати смужками.
5.У глибокій тарілці приготувати маринад та змішати олію, сіль, оцет, перець мелений.
6.Туди ж вичавити або дрібно нарізати часник, перемішати.
7.Перемішати заправку та овочі.
8.Скласти у банку або лоточок.
9.Поставити у холодильник. Через добу можна їсти. Протягом доби декілька разів перемішати або поперевертати банку.