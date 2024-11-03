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Эта закуска должна быть в каждом холодильнике: маринованные овощи можно будет есть уже через сутки

Автор
Мария Швец
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Автор
Готовится просто, съедается быстро
Готовится просто, съедается быстро. Фото ru.freepik.com

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Осень — это пора, богатая урожаем разнообразных овощей и фруктов. Их едят просто так, готовят изысканные блюда, маринуют или консервируют.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом закуски, которая должна быть в каждом холодильнике. А опубликовали его на Instagram-странице "tasty_land_1".

Как вкусно замариновать овощи

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.;
  • сладкий перец – 5 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • растительное масло – 4 ст. л.;
  • чеснок – 4 зуб.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • уксус 9% – 2 ст. л.;
  • черный молотый перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Помыть и порезать перец и баклажаны пополам.

2.Овощи запекать в предварительно разогретой до 180-200 градусов духовке около 20 минут.

3.Готовые овощи нарезать на большие кусочки.

4.Сырой лук нарезать полосками.

5.В глубокой тарелке приготовить маринад и смешать масло, соль, уксус, перец молотый.

6. Туда же выжать или мелко нарезать чеснок, перемешать.

7. Перемешать заправку и овощи.

8.Сложить в банку или лоток.

9.Поставить в холодильник. Через сутки можно есть. В течение суток несколько раз перемешать или переворачивать банку.

Теги:
#Овощи #Маринад #Готовим дома