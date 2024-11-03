Эта закуска должна быть в каждом холодильнике: маринованные овощи можно будет есть уже через сутки
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Осень — это пора, богатая урожаем разнообразных овощей и фруктов. Их едят просто так, готовят изысканные блюда, маринуют или консервируют.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом закуски, которая должна быть в каждом холодильнике. А опубликовали его на Instagram-странице "tasty_land_1".
Как вкусно замариновать овощи
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.;
- сладкий перец – 5 шт.;
- лук – 1 шт.;
- растительное масло – 4 ст. л.;
- чеснок – 4 зуб.;
- соль – 1 ч. л.;
- уксус 9% – 2 ст. л.;
- черный молотый перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Помыть и порезать перец и баклажаны пополам.
2.Овощи запекать в предварительно разогретой до 180-200 градусов духовке около 20 минут.
3.Готовые овощи нарезать на большие кусочки.
4.Сырой лук нарезать полосками.
5.В глубокой тарелке приготовить маринад и смешать масло, соль, уксус, перец молотый.
6. Туда же выжать или мелко нарезать чеснок, перемешать.
7. Перемешать заправку и овощи.
8.Сложить в банку или лоток.
9.Поставить в холодильник. Через сутки можно есть. В течение суток несколько раз перемешать или переворачивать банку.