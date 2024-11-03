Если есть килограмм картофеля и нужно накормить семью: роскошный украинский рецепт (видео)

Прекрасное блюдо — бюджетное и очень вкусное

Украинские блюда из теста часто готовятся с добавлением компонентов "начинки". Если вы готовили ленивые вареники, то предлагаем еще одно блюдо, которое готовится по схожему принципу – палюшки.

Это очень сытно и вкусно. А еще блюдо максимально простое и его несложно приготовить, когда нужно накормить всю семью килограммом картофеля. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Вкусно и хорошо дома".

Ингредиенты:

1 кг картофеля

350 г муки + 50 г на подсыпку

2 яйца

1 ч л соли,

острый перец по вкусу

сушеный чеснок по вкусу

1 луковица

100-150 г сала (соленого или копченого)

Способ приготовления:

Лук крошим мелко. Также нарезаем сало небольшими кусочками. Разогреваем сковороду и на небольшом количестве масла обжариваем сало. Если в нем много жира – подтапливаем. Когда сало подзолотится, вбрасываем туда лук. Все зажариваем до золотистого. Отдельно отвариваем картофель. Разминаем готовый картофель на пюре и оставляем до полного охлаждения. Тогда снова перетираем до полной однородности. В пюре добавляем два яйца, солим и всыпаем специи. Вымешиваем и начинаем добавлять муку. Замешиваем не тугое, не липкое тесто. Делим на частицы. Скручиваем их на колбаски, а потом еще раз делим и перекручиваем на тоненькие "пальчики". Отвариваем их в соленой кипящей воде одну минуту. Сразу перекладываем в зажарку и все вместе еще несколько минут обжариваем.

Это очень сытно и вкусно. Также мы делились рецептом медового пирога к чаю. Он понадобится, если даже после сытного блюда захочется сладенького.