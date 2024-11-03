Если есть килограмм картофеля и нужно накормить семью: роскошный украинский рецепт (видео)
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Прекрасное блюдо — бюджетное и очень вкусное
Украинские блюда из теста часто готовятся с добавлением компонентов "начинки". Если вы готовили ленивые вареники, то предлагаем еще одно блюдо, которое готовится по схожему принципу – палюшки.
Это очень сытно и вкусно. А еще блюдо максимально простое и его несложно приготовить, когда нужно накормить всю семью килограммом картофеля. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Вкусно и хорошо дома".
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 350 г муки + 50 г на подсыпку
- 2 яйца
- 1 ч л соли,
- острый перец по вкусу
- сушеный чеснок по вкусу
- 1 луковица
- 100-150 г сала (соленого или копченого)
Способ приготовления:
- Лук крошим мелко. Также нарезаем сало небольшими кусочками.
- Разогреваем сковороду и на небольшом количестве масла обжариваем сало. Если в нем много жира – подтапливаем. Когда сало подзолотится, вбрасываем туда лук.
- Все зажариваем до золотистого. Отдельно отвариваем картофель.
- Разминаем готовый картофель на пюре и оставляем до полного охлаждения. Тогда снова перетираем до полной однородности.
- В пюре добавляем два яйца, солим и всыпаем специи. Вымешиваем и начинаем добавлять муку.
- Замешиваем не тугое, не липкое тесто. Делим на частицы. Скручиваем их на колбаски, а потом еще раз делим и перекручиваем на тоненькие "пальчики".
- Отвариваем их в соленой кипящей воде одну минуту. Сразу перекладываем в зажарку и все вместе еще несколько минут обжариваем.
Это очень сытно и вкусно. Также мы делились рецептом медового пирога к чаю. Он понадобится, если даже после сытного блюда захочется сладенького.