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Если есть килограмм картофеля и нужно накормить семью: роскошный украинский рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Сытное и очень вкусное блюдо
Сытное и очень вкусное блюдо. Фото Скриншот из видео

Прекрасное блюдо — бюджетное и очень вкусное

Украинские блюда из теста часто готовятся с добавлением компонентов "начинки". Если вы готовили ленивые вареники, то предлагаем еще одно блюдо, которое готовится по схожему принципу – палюшки.

Это очень сытно и вкусно. А еще блюдо максимально простое и его несложно приготовить, когда нужно накормить всю семью килограммом картофеля. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Вкусно и хорошо дома".

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 350 г муки + 50 г на подсыпку
  • 2 яйца
  • 1 ч л соли,
  • острый перец по вкусу
  • сушеный чеснок по вкусу
  • 1 луковица
  • 100-150 г сала (соленого или копченого)

Способ приготовления:

  1. Лук крошим мелко. Также нарезаем сало небольшими кусочками.
  2. Разогреваем сковороду и на небольшом количестве масла обжариваем сало. Если в нем много жира – подтапливаем. Когда сало подзолотится, вбрасываем туда лук.
  3. Все зажариваем до золотистого. Отдельно отвариваем картофель.
  4. Разминаем готовый картофель на пюре и оставляем до полного охлаждения. Тогда снова перетираем до полной однородности.
  5. В пюре добавляем два яйца, солим и всыпаем специи. Вымешиваем и начинаем добавлять муку.
  6. Замешиваем не тугое, не липкое тесто. Делим на частицы. Скручиваем их на колбаски, а потом еще раз делим и перекручиваем на тоненькие "пальчики".
  7. Отвариваем их в соленой кипящей воде одну минуту. Сразу перекладываем в зажарку и все вместе еще несколько минут обжариваем.

Это очень сытно и вкусно. Также мы делились рецептом медового пирога к чаю. Он понадобится, если даже после сытного блюда захочется сладенького.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Тесто #Галушки