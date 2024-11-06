Укр

Не только греческий салат: это блюдо из феты гости точно оценят (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Просто, полезно и вкусно
Просто, полезно и вкусно. Фото ru.freepik.com

Оригинальная и интересная закуска

Греческий салат периодически готовят и любят большинство украинцев. Однако после его приготовления в холодильнике часто "скучает" фета и может оставаться там неделями.

Сегодня мы хотим предложить приготовить блюдо, которое популярно в Греции. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Как приготовить фету, запеченную в кунжуте

Ингредиенты:

  • сыр фета – 1 шт.;
  • мука;
  • яйцо;
  • кунжут;
  • мед;
  • оливковое масло;

Способ приготовления:

1. Сыр фета погрузить сначала в муку, затем в яйцо, а затем в кунжут.

2.Обжарить на хорошо разогретой с оливковым маслом сковороде с каждой стороны.

3.Кунжут очень быстро жарится и может подгореть, поэтому жарить каждую сторону не больше 30 секунд.

4.Готовое блюдо полить медом и можно наслаждаться.

Теги:
#Фета #Кунжут #Запекание