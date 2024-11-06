Не только греческий салат: это блюдо из феты гости точно оценят (видео)
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Оригинальная и интересная закуска
Греческий салат периодически готовят и любят большинство украинцев. Однако после его приготовления в холодильнике часто "скучает" фета и может оставаться там неделями.
Сегодня мы хотим предложить приготовить блюдо, которое популярно в Греции. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".
Как приготовить фету, запеченную в кунжуте
Ингредиенты:
- сыр фета – 1 шт.;
- мука;
- яйцо;
- кунжут;
- мед;
- оливковое масло;
Способ приготовления:
1. Сыр фета погрузить сначала в муку, затем в яйцо, а затем в кунжут.
2.Обжарить на хорошо разогретой с оливковым маслом сковороде с каждой стороны.
3.Кунжут очень быстро жарится и может подгореть, поэтому жарить каждую сторону не больше 30 секунд.
4.Готовое блюдо полить медом и можно наслаждаться.