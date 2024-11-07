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Такі голубці ви точно не їли: з чого їх ще зробити, окрім капусти та виноградного листя (відео)

Автор
Марія Швець
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Такій подачі близькі точно здивуються
Такій подачі близькі точно здивуються. Фото gordonua.com

Ситна та смачна страва

Голубці — це традиційна українська страва, яку в кожному регіоні готують по-своєму. Як правило, голубці виходить дуже соковитими та апетитними. Зазвичай для приготування голубців фарш із рисом та засмажкою загортають у капустяне чи виноградне листя або ж готують ліниві голубці. Однак, існують і незвичайні варіанти цієї страви.

Одним із таких рецептів поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво на Instagram-сторінці. Він розповів, як приготувати цибулеві голубці, що точно вразять кожного своєю оригінальністю.

Як приготувати цибулеві голубці

Інгредієнти:

  • цибуля – 2 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • часник – 3 зуб.;
  • фарш – 500 г;
  • рис – 1 склянка;
  • гранатовий сік – ¼ скл.;
  • м’ята свіжа;
  • сік лимону – ½ шт.;
  • пюре томатне – 2 ст. л.;
  • кедрові горіхи – 40 г;
  • сіль;

Інгредієнти для соусу

  • вода, в якій варилась цибуля – 2,5 скл.;
  • томатне пюре – 2 ст. л.;
  • гранатовий сік – ¼ скл.;
  • сіль – 2 ст. л.;

Спосіб приготування

1.Цибулю очистити, розрізати з одного боку до центру і варити в підсоленій воді близько 20 хв.

2.Цибулю дістати, а воду зберегти для приготування соусу.

3.На сковорідці з невеликою кількістю олії обсмажити цибулю до золотистості, додати моркву, часник і смажити 3 хв, помішуючи.

4.Додати фарш і обсмажити, поки мʼясо не змінить колір.

5.Додати сік гранату, помідорне пюре, нарізану мʼяту й обсмажити. Зробити начинку, додавши до засмажки рис.

6.З цибулі зцідити воду, яка залишилась та відокремити кожен шар.

7.Сформувати голубці, скласти в широкий низький горщик, застелений пергаментом, близько один до одного.

8.В каструлі змішати гранат, сіль і томатне пюре.

9.Додати воду, в якій варили цибулю, довести до кипіння і залити соус в каструлю з цибулею.

10.Накрити пергаментом та фольгою.

11.Відправити в духовку, розігріту до 180° на 2 години.

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#Цибуля #Голубці #Готуємо вдома