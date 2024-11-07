Такі голубці ви точно не їли: з чого їх ще зробити, окрім капусти та виноградного листя (відео)
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Ситна та смачна страва
Голубці — це традиційна українська страва, яку в кожному регіоні готують по-своєму. Як правило, голубці виходить дуже соковитими та апетитними. Зазвичай для приготування голубців фарш із рисом та засмажкою загортають у капустяне чи виноградне листя або ж готують ліниві голубці. Однак, існують і незвичайні варіанти цієї страви.
Одним із таких рецептів поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво на Instagram-сторінці. Він розповів, як приготувати цибулеві голубці, що точно вразять кожного своєю оригінальністю.
Як приготувати цибулеві голубці
Інгредієнти:
- цибуля – 2 шт.;
- морква – 2 шт.;
- часник – 3 зуб.;
- фарш – 500 г;
- рис – 1 склянка;
- гранатовий сік – ¼ скл.;
- м’ята свіжа;
- сік лимону – ½ шт.;
- пюре томатне – 2 ст. л.;
- кедрові горіхи – 40 г;
- сіль;
Інгредієнти для соусу
- вода, в якій варилась цибуля – 2,5 скл.;
- томатне пюре – 2 ст. л.;
- гранатовий сік – ¼ скл.;
- сіль – 2 ст. л.;
Спосіб приготування
1.Цибулю очистити, розрізати з одного боку до центру і варити в підсоленій воді близько 20 хв.
2.Цибулю дістати, а воду зберегти для приготування соусу.
3.На сковорідці з невеликою кількістю олії обсмажити цибулю до золотистості, додати моркву, часник і смажити 3 хв, помішуючи.
4.Додати фарш і обсмажити, поки мʼясо не змінить колір.
5.Додати сік гранату, помідорне пюре, нарізану мʼяту й обсмажити. Зробити начинку, додавши до засмажки рис.
6.З цибулі зцідити воду, яка залишилась та відокремити кожен шар.
7.Сформувати голубці, скласти в широкий низький горщик, застелений пергаментом, близько один до одного.
8.В каструлі змішати гранат, сіль і томатне пюре.
9.Додати воду, в якій варили цибулю, довести до кипіння і залити соус в каструлю з цибулею.
10.Накрити пергаментом та фольгою.
11.Відправити в духовку, розігріту до 180° на 2 години.