Такі голубці ви точно не їли: з чого їх ще зробити, окрім капусти та виноградного листя (відео)

Ситна та смачна страва

Голубці — це традиційна українська страва, яку в кожному регіоні готують по-своєму. Як правило, голубці виходить дуже соковитими та апетитними. Зазвичай для приготування голубців фарш із рисом та засмажкою загортають у капустяне чи виноградне листя або ж готують ліниві голубці. Однак, існують і незвичайні варіанти цієї страви.

Одним із таких рецептів поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво на Instagram-сторінці. Він розповів, як приготувати цибулеві голубці, що точно вразять кожного своєю оригінальністю.

Як приготувати цибулеві голубці

Інгредієнти:

цибуля – 2 шт.;

морква – 2 шт.;

часник – 3 зуб.;

фарш – 500 г;

рис – 1 склянка;

гранатовий сік – ¼ скл.;

м’ята свіжа;

сік лимону – ½ шт.;

пюре томатне – 2 ст. л.;

кедрові горіхи – 40 г;

сіль;

Інгредієнти для соусу

вода, в якій варилась цибуля – 2,5 скл.;

томатне пюре – 2 ст. л.;

гранатовий сік – ¼ скл.;

сіль – 2 ст. л.;

Спосіб приготування

1.Цибулю очистити, розрізати з одного боку до центру і варити в підсоленій воді близько 20 хв.

2.Цибулю дістати, а воду зберегти для приготування соусу.

3.На сковорідці з невеликою кількістю олії обсмажити цибулю до золотистості, додати моркву, часник і смажити 3 хв, помішуючи.

4.Додати фарш і обсмажити, поки мʼясо не змінить колір.

5.Додати сік гранату, помідорне пюре, нарізану мʼяту й обсмажити. Зробити начинку, додавши до засмажки рис.

6.З цибулі зцідити воду, яка залишилась та відокремити кожен шар.

7.Сформувати голубці, скласти в широкий низький горщик, застелений пергаментом, близько один до одного.

8.В каструлі змішати гранат, сіль і томатне пюре.

9.Додати воду, в якій варили цибулю, довести до кипіння і залити соус в каструлю з цибулею.

10.Накрити пергаментом та фольгою.

11.Відправити в духовку, розігріту до 180° на 2 години.