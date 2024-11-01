Візьміть лаваш й приготуйте голубці новим способом: як швидко зробити улюблену страву (відео)
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Приготуйте популярну страву по-новому
Голубці — улюблена багатьма страва, яку зазвичай готують із капусти з начинкою. Але винахідливі господині придумали, як прискорити приготування та додати страві родзинку. У цьому рецепті капустяне листя замінює тонкий лаваш, який позбавить необхідності возитися з капустою і надає страві особливу ніжність та легкість. Соковиті рулетики з яловичого фаршу з рисом та ароматними овочами тушкуються на м’якій картопляній подушці та вбирають насичений томатний соус, створюючи чудове поєднання смаків.
Оригінальним рецептом лінивих голубців поділилася авторка YouTube-каналу "Секрети кулінарії від Надії".
Як готувати ліниві голубці
Інгредієнти:
- Фарш яловичий — 400г;
- Яйце — 1 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Морква – 1 шт.;
- Вершкове масло — 20г;
- Рис – 2 ст.л.;
- Перетерті томати — 3 ст.л;
- Картопля — 2 шт.;
- Лаваш;
- Сметана — 2 ст.л.;
- Сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування:
1. Готуємо начинку. У фарш додаємо нарізану кубиками цибулю, промитий рис, сіль та перець. Добре перемішуємо і даємо постояти.
2. Обсмажуємо цибулю та натерту на великій тертці моркву.
3. Лаваш нарізаємо на квадрати.
4. Змішуємо яйце з 2 ст. л. сметани та отриманою сумішшю змащуємо лаваш.
5. На змащений соусом лаваш викладаємо фарш і загортаємо голубці.
6. До піджарки з цибулі та моркви додаємо перетерті томати, приправу та нарізану кружальцями картоплю.
7. На овочеву подушку викладаємо голубці й змащуємо сумішшю сметани та яйця, якщо вона залишилася. Додаємо трохи кип’яченої води та тушимо до готовності.
Цей рецепт порадує любителів голубців та додасть різноманітності на ваш стіл!