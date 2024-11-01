Візьміть лаваш й приготуйте голубці новим способом: як швидко зробити улюблену страву (відео)

Приготуйте популярну страву по-новому

Голубці — улюблена багатьма страва, яку зазвичай готують із капусти з начинкою. Але винахідливі господині придумали, як прискорити приготування та додати страві родзинку. У цьому рецепті капустяне листя замінює тонкий лаваш, який позбавить необхідності возитися з капустою і надає страві особливу ніжність та легкість. Соковиті рулетики з яловичого фаршу з рисом та ароматними овочами тушкуються на м’якій картопляній подушці та вбирають насичений томатний соус, створюючи чудове поєднання смаків.

Оригінальним рецептом лінивих голубців поділилася авторка YouTube-каналу "Секрети кулінарії від Надії".

Як готувати ліниві голубці

Інгредієнти:

Фарш яловичий — 400г;

Яйце — 1 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Морква – 1 шт.;

Вершкове масло — 20г;

Рис – 2 ст.л.;

Перетерті томати — 3 ст.л;

Картопля — 2 шт.;

Лаваш;

Сметана — 2 ст.л.;

Сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування:

1. Готуємо начинку. У фарш додаємо нарізану кубиками цибулю, промитий рис, сіль та перець. Добре перемішуємо і даємо постояти.

2. Обсмажуємо цибулю та натерту на великій тертці моркву.

3. Лаваш нарізаємо на квадрати.

4. Змішуємо яйце з 2 ст. л. сметани та отриманою сумішшю змащуємо лаваш.

5. На змащений соусом лаваш викладаємо фарш і загортаємо голубці.

6. До піджарки з цибулі та моркви додаємо перетерті томати, приправу та нарізану кружальцями картоплю.

7. На овочеву подушку викладаємо голубці й змащуємо сумішшю сметани та яйця, якщо вона залишилася. Додаємо трохи кип’яченої води та тушимо до готовності.

Цей рецепт порадує любителів голубців та додасть різноманітності на ваш стіл!