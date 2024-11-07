Такие голубцы вы точно не ели: из чего их еще сделать, кроме капусты и виноградных листьев (видео)
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Сытное и вкусное блюдо
Голубцы – это традиционное украинское блюдо, которое в каждом регионе готовят по-своему. Как правило, голубцы получаются очень сочными и аппетитными. Обычно для приготовления голубцов фарш с рисом и зажаркой заворачивают в капустные или виноградные листья или готовят ленивые голубцы. Однако существуют и необычные варианты этого блюда.
Одним из таких рецептов поделился шеф-повар Эктор Хименес-Браво на Instagram-странице. Он рассказал, как приготовить луковые голубцы, точно поразящие каждого своей оригинальностью.
Как приготовить луковые голубцы
Ингредиенты:
- лук – 2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- фарш – 500 г;
- рис – 1 стакан;
- гранатовый сок – ¼ стак.;
- мята свежая;
- сок лимона – ½ шт.;
- пюре томатное – 2 ст. л.;
- кедровые орехи – 40 г;
- соль;
Ингредиенты для соуса
- вода, в которой варился лук – 2,5 ст.;
- томатное пюре – 2 ст. л.;
- гранатовый сок – ¼ стак.;
- соль – 2 ст. л.;
Способ приготовления
1.Лук очистить, разрезать с одной стороны в центр и варить в подсоленной воде около 20 мин.
2.Лук достать, а воду сохранить для приготовления соуса.
3.На сковороде с небольшим количеством масла обжарить лук до золотистости, добавить морковь, чеснок и жарить 3 мин, помешивая.
4.Добавить фарш и обжарить, пока мясо не изменит цвет.
5.Добавить сок граната, помидорное пюре, нарезанную мяту и обжарить. Сделать начинку, прибавив к зажарке рис.
6.С лука сцедить оставшуюся воду и отделить каждый слой.
7.Сформировать голубцы, сложить в широкий низкий горшок, застеленный пергаментом, близко друг к другу.
8.В кастрюле смешать гранат, соль и томатное пюре.
9.Добавить воду, в которой варили лук, довести до кипения и залить соус в кастрюлю с луком.
10.Накрыть пергаментом и фольгой.
11.Отправить в духовку, разогретую до 180° на 2 часа.