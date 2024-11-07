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Такие голубцы вы точно не ели: из чего их еще сделать, кроме капусты и виноградных листьев (видео)

Автор
Мария Швец
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Такой подаче близкие точно удивятся
Такой подаче близкие точно удивятся. Фото gordonua.com

Сытное и вкусное блюдо

Голубцы – это традиционное украинское блюдо, которое в каждом регионе готовят по-своему. Как правило, голубцы получаются очень сочными и аппетитными. Обычно для приготовления голубцов фарш с рисом и зажаркой заворачивают в капустные или виноградные листья или готовят ленивые голубцы. Однако существуют и необычные варианты этого блюда.

Одним из таких рецептов поделился шеф-повар Эктор Хименес-Браво на Instagram-странице. Он рассказал, как приготовить луковые голубцы, точно поразящие каждого своей оригинальностью.

Как приготовить луковые голубцы

Ингредиенты:

  • лук – 2 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • фарш – 500 г;
  • рис – 1 стакан;
  • гранатовый сок – ¼ стак.;
  • мята свежая;
  • сок лимона – ½ шт.;
  • пюре томатное – 2 ст. л.;
  • кедровые орехи – 40 г;
  • соль;

Ингредиенты для соуса

  • вода, в которой варился лук – 2,5 ст.;
  • томатное пюре – 2 ст. л.;
  • гранатовый сок – ¼ стак.;
  • соль – 2 ст. л.;

Способ приготовления

1.Лук очистить, разрезать с одной стороны в центр и варить в подсоленной воде около 20 мин.

2.Лук достать, а воду сохранить для приготовления соуса.

3.На сковороде с небольшим количеством масла обжарить лук до золотистости, добавить морковь, чеснок и жарить 3 мин, помешивая.

4.Добавить фарш и обжарить, пока мясо не изменит цвет.

5.Добавить сок граната, помидорное пюре, нарезанную мяту и обжарить. Сделать начинку, прибавив к зажарке рис.

6.С лука сцедить оставшуюся воду и отделить каждый слой.

7.Сформировать голубцы, сложить в широкий низкий горшок, застеленный пергаментом, близко друг к другу.

8.В кастрюле смешать гранат, соль и томатное пюре.

9.Добавить воду, в которой варили лук, довести до кипения и залить соус в кастрюлю с луком.

10.Накрыть пергаментом и фольгой.

11.Отправить в духовку, разогретую до 180° на 2 часа.

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#Лук #Голубцы #Готовим дома