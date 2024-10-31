Голубці на всю сім’ю за лічені хвилини: рецепт для ледарів на кухні (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже ситно і зовсім нескладно
Ліниві варіації звичайних страв — це чудова нагода потішити себе смачненьким і не витрачати багато часу на кухні. Якщо ви вже готували ліниві вареники, зверніть увагу на наступний рецепт.
Ці ліниві голубці точно сподобаються тим, хто економить час, а також тим, хто в голубцях більше любить начинку, ніж оболонку. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня три табурета".
Інгредієнти :
- Листя капусти (квашене або парене) — 8-10 шт
- Рис круглий — 190 г
- Морква — 130 г
- Цибуля — 150 г
- Фарш свинячий — 300 г
- Сіль — 1 ч. л.
- Перець чорний мелений — 1/3 ч. л.
- Перець чорний горошком — 10 шт
- Перець духм'яний горошком — 4-5 шт
- Олія для смаження — 2-3 ст. л.
- Олія для змащування — 2 ст. л.
- Кріп — 2-3 ст. л.
- Лавровий лист — 3шт
Спосіб приготування:
- Рис потрібно залити окропом і відставити, щоб набух. Цибулю слід порізати дрібно, а моркву — натерти на грубій терці.
- Цибулю потрібно обсмажити до легкої золотавості. Коли вона обсмажиться, додати моркву і злегка обсмажити її.
- Рис слід відкинути на сито та промити холодною водою. В одній мисочці слід змішати рис з м'ясним фаршем та обсмаженими овочами. Додати кріп, посолити та поперчити і гарно вимішати.
- Рукав для запікання розрізаємо з одного боку, щоб утворився прямокутник. Змащуємо його олією і вистеляємо капустяним листям так, щоб їх краї заходили одне на одного. Зверху викладаємо фарш, формуючи з нього батончик. Загортаємо все рулетом.
- Викладаємо зверху лаврові листочки та перець. Загортаємо все в рукав, зав'язуємо з обох боків.
- Запікаємо страву в духовці, розігрітій до 180°C півтори години. Перед подачею його слід порізати на порційні скибки.
Це надзвичайно смачно, і приготувати можна дуже просто. Також ми ділились рецептом апетитної намазки на хліб.