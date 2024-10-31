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Голубці на всю сім’ю за лічені хвилини: рецепт для ледарів на кухні (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт лінивих голубців
Чудовий рецепт лінивих голубців. Фото Скриншот з відео

Дуже ситно і зовсім нескладно

Ліниві варіації звичайних страв — це чудова нагода потішити себе смачненьким і не витрачати багато часу на кухні. Якщо ви вже готували ліниві вареники, зверніть увагу на наступний рецепт.

Ці ліниві голубці точно сподобаються тим, хто економить час, а також тим, хто в голубцях більше любить начинку, ніж оболонку. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня три табурета".

Інгредієнти :

  • Листя капусти (квашене або парене) — 8-10 шт
  • Рис круглий — 190 г
  • Морква — 130 г
  • Цибуля — 150 г
  • Фарш свинячий — 300 г
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Перець чорний мелений — 1/3 ч. л.
  • Перець чорний горошком — 10 шт
  • Перець духм'яний горошком — 4-5 шт
  • Олія для смаження — 2-3 ст. л.
  • Олія для змащування — 2 ст. л.
  • Кріп — 2-3 ст. л.
  • Лавровий лист — 3шт

Спосіб приготування:

  1. Рис потрібно залити окропом і відставити, щоб набух. Цибулю слід порізати дрібно, а моркву — натерти на грубій терці.
  2. Цибулю потрібно обсмажити до легкої золотавості. Коли вона обсмажиться, додати моркву і злегка обсмажити її.
  3. Рис слід відкинути на сито та промити холодною водою. В одній мисочці слід змішати рис з м'ясним фаршем та обсмаженими овочами. Додати кріп, посолити та поперчити і гарно вимішати.
  4. Рукав для запікання розрізаємо з одного боку, щоб утворився прямокутник. Змащуємо його олією і вистеляємо капустяним листям так, щоб їх краї заходили одне на одного. Зверху викладаємо фарш, формуючи з нього батончик. Загортаємо все рулетом.
  5. Викладаємо зверху лаврові листочки та перець. Загортаємо все в рукав, зав'язуємо з обох боків.
  6. Запікаємо страву в духовці, розігрітій до 180°C півтори години. Перед подачею його слід порізати на порційні скибки.

Це надзвичайно смачно, і приготувати можна дуже просто. Також ми ділились рецептом апетитної намазки на хліб.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Фарш #Голубці