Такого салату ви ще не куштували: подайте його гостям — і вони точно спитають рецепт (відео)

Поєднання кураги та курки в цьому салату дуже смачне

Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати красивий салат з червоною рибою. Тепер ділимось рецептом апетитної закуски з незвичайним поєднанням.

В цій страві смак курки підкреслює солодка курага. Салат дуже оригінальний та смачний. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Наталія Казанівська.

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт

огірок — 2 шт

яйця — 3 шт

курага — 50 г

майонез — для заправки

Спосіб приготування:

Яйця та куряче філе відварюємо до готовності. Охолоджуємо до кімнатної температури. Все нарізаємо та одразу збираємо салат. На дно тарілки робимо тонку сіточку з майонезу. М’ясо нарізаємо кубиками та викладаємо першим шаром. Змащуємо майонезом, солимо та перчимо. Свіжі огірки нарізаємо кубиками. Змащуємо майонезом. Відварені яйця чистимо. Жовтки відділяємо від білків, білки нарізаємо шматочками. Викладаємо шаром. Курагу обсушуємо паперовими рушничками, нарізаємо кубиками. Викладаємо на салат. Затираємо жовтками.

Салат виходить дуже смачний, свіжий та легкий у приготуванні. Також ми розповідали, як із куркою та сухариками приготувати просту, але вишукану закуску.