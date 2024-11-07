Такого салату ви ще не куштували: подайте його гостям — і вони точно спитають рецепт (відео)
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Поєднання кураги та курки в цьому салату дуже смачне
Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати красивий салат з червоною рибою. Тепер ділимось рецептом апетитної закуски з незвичайним поєднанням.
В цій страві смак курки підкреслює солодка курага. Салат дуже оригінальний та смачний. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Наталія Казанівська.
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт
- огірок — 2 шт
- яйця — 3 шт
- курага — 50 г
- майонез — для заправки
Спосіб приготування:
- Яйця та куряче філе відварюємо до готовності. Охолоджуємо до кімнатної температури.
- Все нарізаємо та одразу збираємо салат. На дно тарілки робимо тонку сіточку з майонезу. М’ясо нарізаємо кубиками та викладаємо першим шаром.
- Змащуємо майонезом, солимо та перчимо. Свіжі огірки нарізаємо кубиками. Змащуємо майонезом.
- Відварені яйця чистимо. Жовтки відділяємо від білків, білки нарізаємо шматочками. Викладаємо шаром.
- Курагу обсушуємо паперовими рушничками, нарізаємо кубиками. Викладаємо на салат. Затираємо жовтками.
Салат виходить дуже смачний, свіжий та легкий у приготуванні. Також ми розповідали, як із куркою та сухариками приготувати просту, але вишукану закуску.