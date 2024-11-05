На святковому столі цей салат зробить фурор: розкішна закуска, можна ставити замість торта (відео)

Чудовий варіант, коли хочеться поставити на стіл щось оригінальне

Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Ми ділились рецептом яскравої закуски з ананасом та куркою. Тепер розповідаємо, як приготувати красивий салат з червоною рибою.

Він має дуже ефектний вигляд та зробить фурор на будь-якому святковому столі. Рецептом поділились у інстаграм-блозі koolinar_info.

Інгредієнти:

300 г слабосолоної сьомги

3 варених яйця

4 плавлені сирки

1 середній огірок

2 невеликих авокадо (або 1 середній)

сіль, перець

100-130 г майонезу

кунжут

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо накруто. Коли охолонуть, чистимо від шкаралупи. Плавлені сирки потрібно покласти в морозильну камеру на 10 хвилин. Потім їх буде легко потерти на тертці. Викладаємо половину сирків першим шаром. Робимо сіточку з майонезу. Кришимо огірок кубиком та викладаємо його наступним шаром. Знову додаємо майонез. На тертці натираємо яйця. Викладаємо їх, додаємо сіль, перець та майонез. Наступним шаром кладемо половину червоної рибки. На неї окремим шаром викладаємо авокадо, перетерте з сіллю та перцем. Робимо сіточку з майонезу та викладаємо другу половину плавленого сиру. Фінальний завершальний шар — червона риба.

Салат виходить не лише смачним, а й дуже красивим. Також ми розповідали, як приготувати буженину вдома.