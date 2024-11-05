На святковому столі цей салат зробить фурор: розкішна закуска, можна ставити замість торта (відео)
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Чудовий варіант, коли хочеться поставити на стіл щось оригінальне
Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Ми ділились рецептом яскравої закуски з ананасом та куркою. Тепер розповідаємо, як приготувати красивий салат з червоною рибою.
Він має дуже ефектний вигляд та зробить фурор на будь-якому святковому столі. Рецептом поділились у інстаграм-блозі koolinar_info.
Інгредієнти:
- 300 г слабосолоної сьомги
- 3 варених яйця
- 4 плавлені сирки
- 1 середній огірок
- 2 невеликих авокадо (або 1 середній)
- сіль, перець
- 100-130 г майонезу
- кунжут
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо накруто. Коли охолонуть, чистимо від шкаралупи.
- Плавлені сирки потрібно покласти в морозильну камеру на 10 хвилин. Потім їх буде легко потерти на тертці.
- Викладаємо половину сирків першим шаром. Робимо сіточку з майонезу.
- Кришимо огірок кубиком та викладаємо його наступним шаром. Знову додаємо майонез.
- На тертці натираємо яйця. Викладаємо їх, додаємо сіль, перець та майонез.
- Наступним шаром кладемо половину червоної рибки. На неї окремим шаром викладаємо авокадо, перетерте з сіллю та перцем.
- Робимо сіточку з майонезу та викладаємо другу половину плавленого сиру. Фінальний завершальний шар — червона риба.
Салат виходить не лише смачним, а й дуже красивим. Також ми розповідали, як приготувати буженину вдома.