Як курка-гриль, тільки ще смачніше: цікавий спосіб приготування птиці в духовці (відео)

Чудовий рецепт курочки до святкового столу

Коли обираєте страви на святковий стіл, хочеться приготувати щоб незвичне і оригінальне. Ми ділились рецептом апетитного салату. Тепер розповідаємо, як приготувати цілу курку так, щоб вона нагадувала курку-гриль, але була ще смачніша.

Весь секрет — у приготуванні. Курку потрібно "одягнути" на банку і в такому вигляді запікати. Тоді вона буде смачною і золотистою з усіх сторін. Скоринка виходить рум’яною та золотистою, а всередині — соковите м’ясо. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком Vitae Viktoria.

Інгредієнти:

курка

4-5 ст. л. рослинної олії

3-4 зубчики часнику

кілька лаврових листків

1 ст. л. солі

1ст. л. часнику сухого

1ст. л. паприки

чорний мелений перець до смаку

картопля

перець солодкий

цибуля

Спосіб приготування:

Курку маринуємо. Миємо її та просушуємо. Змішуємо олію, сіль та спеції. Розподіляємо все по курці та втираємо, як зовні, так і всередині. Маринуємо мінімум одну годину, якщо є час, тоді краще три години при кімнатній температурі. В банку, на якій буде запікатись курка, наливаємо більше половини води та додаємо три-чотири зубчики часнику та лаврове листя. Відправляємо курку запікатись у духовку при температурі 180°. Важливий момент — ставимо курку саме в холодну нерозігріту духовку, а тоді вмикаємо нагрів. Через годину курку дістаємо обережно із духовки, змащуємо залишками спецій. Висипаємо на деко приправлені овочі. Курка разом з овочами запікається ще 30-40 хвилин.

Виходить неймовірно соковите м'ясо всередині і рум'яна скоринка зовні. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати гриби.