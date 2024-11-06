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Як курка-гриль, тільки ще смачніше: цікавий спосіб приготування птиці в духовці (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитна курка, запечена на банці
Апетитна курка, запечена на банці. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чудовий рецепт курочки до святкового столу

Коли обираєте страви на святковий стіл, хочеться приготувати щоб незвичне і оригінальне. Ми ділились рецептом апетитного салату. Тепер розповідаємо, як приготувати цілу курку так, щоб вона нагадувала курку-гриль, але була ще смачніша.

Весь секрет — у приготуванні. Курку потрібно "одягнути" на банку і в такому вигляді запікати. Тоді вона буде смачною і золотистою з усіх сторін. Скоринка виходить рум’яною та золотистою, а всередині — соковите м’ясо. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком Vitae Viktoria.

Інгредієнти:

  • курка
  • 4-5 ст. л. рослинної олії
  • 3-4 зубчики часнику
  • кілька лаврових листків
  • 1 ст. л. солі
  • 1ст. л. часнику сухого
  • 1ст. л. паприки
  • чорний мелений перець до смаку
  • картопля
  • перець солодкий
  • цибуля

Спосіб приготування:

  1. Курку маринуємо. Миємо її та просушуємо. Змішуємо олію, сіль та спеції. Розподіляємо все по курці та втираємо, як зовні, так і всередині.
  2. Маринуємо мінімум одну годину, якщо є час, тоді краще три години при кімнатній температурі. В банку, на якій буде запікатись курка, наливаємо більше половини води та додаємо три-чотири зубчики часнику та лаврове листя.
  3. Відправляємо курку запікатись у духовку при температурі 180°. Важливий момент — ставимо курку саме в холодну нерозігріту духовку, а тоді вмикаємо нагрів.
  4. Через годину курку дістаємо обережно із духовки, змащуємо залишками спецій. Висипаємо на деко приправлені овочі. Курка разом з овочами запікається ще 30-40 хвилин.

Виходить неймовірно соковите м'ясо всередині і рум'яна скоринка зовні. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати гриби.

Теги:
#Рецепт #Курка #Святковий стіл