Такого салата вы еще не пробовали: подайте его гостям – и они точно спросят рецепт (видео)
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Сочетание кураги и курицы в этом салате очень вкусно
Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Мы говорили, как приготовить красивый салат с красной рыбой. Теперь делимся рецептом аппетитной закуски с необычным сочетанием.
В этом блюде вкус курицы подчеркивает сладкая курага. Салат очень оригинален и вкусен. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Наталья Казановская.
Ингредиенты:
- куриное филе — 1 шт
- огурец — 2 шт
- яйца — 3 шт
- курага — 50 г
- майонез – для заправки
Способ приготовления:
- Яйца и куриное филе отвариваем до готовности. Охлаждаем до комнатной температуры.
- Все нарезаем и сразу собираем салат. На дно тарелки делаем тонкую сеточку из майонеза. Мясо нарезаем кубиками и выкладываем первым слоем.
- Смазываем майонезом, солим и перчим. Свежие огурцы нарезаем кубиками. Смазываем майонезом.
- Отварные яйца чистим. Желтки отделяем от белков, белки нарезаем кусочками. Выкладываем слоем.
- Курагу обсушиваем бумажными полотенцами, нарезаем кубиками. Выкладываем на салат. Затираем желтками.
Салат получается вкуснейший, свежий и легкий в приготовлении. Также мы рассказывали, как с курицей и сухариками приготовить простую, но изысканную закуску.