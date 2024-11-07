Такого салата вы еще не пробовали: подайте его гостям – и они точно спросят рецепт (видео)

Сочетание кураги и курицы в этом салате очень вкусно

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Мы говорили, как приготовить красивый салат с красной рыбой. Теперь делимся рецептом аппетитной закуски с необычным сочетанием.

В этом блюде вкус курицы подчеркивает сладкая курага. Салат очень оригинален и вкусен. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Наталья Казановская.

Ингредиенты:

куриное филе — 1 шт

огурец — 2 шт

яйца — 3 шт

курага — 50 г

майонез – для заправки

Способ приготовления:

Яйца и куриное филе отвариваем до готовности. Охлаждаем до комнатной температуры. Все нарезаем и сразу собираем салат. На дно тарелки делаем тонкую сеточку из майонеза. Мясо нарезаем кубиками и выкладываем первым слоем. Смазываем майонезом, солим и перчим. Свежие огурцы нарезаем кубиками. Смазываем майонезом. Отварные яйца чистим. Желтки отделяем от белков, белки нарезаем кусочками. Выкладываем слоем. Курагу обсушиваем бумажными полотенцами, нарезаем кубиками. Выкладываем на салат. Затираем желтками.

Салат получается вкуснейший, свежий и легкий в приготовлении. Также мы рассказывали, как с курицей и сухариками приготовить простую, но изысканную закуску.