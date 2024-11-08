Приготуйте, якщо вдома є три яйця і пачка вершків: цей яскравий десерт готується без цукру та борошна (відео)

Рецепт смачних солодощів з гарбуза до кави чи чаю

Домашні солодощі — це чудовий спосіб поласувати смачненьким. Ми ділились рецептом смачного медового пирога. Тепер ділимось рецептом ніжного гарбузового суфле — його точно варто приготувати, поки гарбуз найсмачніший.

Кулінарний блогер під ніком illia_rpp поділився рецептом смачного десерту без борошна і з цукрозамінником замість цукру. Він має дуже ніжну текстуру та ванільний аромат.

Інгредієнти:

Гарбуз запечений — 250 г

Яйця — 3 шт

Вершки — 500 мл

Ванільний екстракт — 1 ч.л

Замінник цукру — до смаку

Спосіб приготування:

Запікаємо гарбуз в духовці до м’якості. Виймаємо з нього пюре — для цього рецепту його повинно бути 250 грамів. Пюре, яйця, ванільний екстракт, вершки та цукор чи його замінник кладемо в одну ємність. Перебиваємо все блендером до однорідного стану. Виливаємо у форму, застелену пергаментом (або у силіконову, як на відео). Запікаємо десерт при температурі 170 градусів 60 хвилин.

Дуже важливо дати десерту повністю охолонути перед тим, як нарізати. Тоді він збереже форму, але матиме ніжну текстуру. Також ми ділились рецептом апетитного яблучного пирога.