Приготовьте, если дома есть три яйца и пачка сливок: этот яркий десерт готовится без сахара и муки (видео)

Рецепт вкусной сладости из тыквы к кофе или чаю

Домашние сладости – это отличный способ полакомиться вкусненьким. Мы делились рецептом вкусного медового пирога. Теперь делимся рецептом нежного тыквенного суфле – его точно стоит приготовить, пока тыква самая вкусная.

Кулинарный блоггер под ником illia_rpp поделился рецептом вкусного десерта без муки и с сахарозаменителем вместо сахара. У него очень нежная текстура и ванильный аромат.

Ингредиенты:

Тыква запеченная — 250 г

Яйца — 3 шт

Сливки — 500 мл

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Заменитель сахара — по вкусу

Способ приготовления:

Запекаем тыкву в духовке до мягкости. Вынимаем из него пюре – для этого рецепта его должно быть 250 граммов. Пюре, яйца, ванильный экстракт, сливки и сахар или его заменитель кладем в одну емкость. Перебиваем все блендером до однородного состояния. Выливаем в форму, застеленную пергаментом (или в силиконовую, как на видео). Запекаем десерт при температуре 170 градусов 60 минут.

Очень важно дать десерту полностью остыть, прежде чем нарезать. Тогда он сохранит форму, но будет иметь нежную текстуру. Также мы делились рецептом аппетитного яблочного пирога.