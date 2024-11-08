Хачапурі на сковороді: готується швидко, а виходить дуже смачно (відео)

Рецепт зберігає багатий смак справжніх хачапурі

Хачапурі — традиційна грузинська страва, яка підкорила серця гурманів у всьому світі. Цей коржик з м’якою скоринкою і ніжною, тягучою начинкою приносить затишок і радість у кожну оселю.

Рецепт, яким ділиться блогер Іван Янюк, простий і зрозумілий, але при цьому він зберігає всю оригінальність та багатий смак справжнього хачапурі. Такий рецепт — чудова нагода відчути себе ближче до грузинських кулінарних традицій і здивувати близьких смачним домашнім хачапурі.

Інгредієнти:

Сіль 1 ч. л.;

Сода 0,5 ч. л;

Кефір (теплий) 400г;

Борошно 600г;

Олія рослинна 2 ст.л;

Сир сулгуні 700г;

Яєчний жовток 3 шт.

Спосіб приготування:

У посуд з борошном додаємо яєчні жовтки, соду, сіль та кефір кімнатної температури. Замішуємо тісто. Спочатку за допомогою ложки, а потім руками. Для хорошої консистенції тісто потрібно замішувати протягом 15-20 хвилин. Поливаємо тісто олією. І продовжуємо вимішувати. Формуємо з тіста кулю і ще раз змащуємо олією. Накриваємо тісто рушником та даємо постояти 15 хвилин. Ділимо тісто на три рівні частини, а потім за допомогою качалки розкочуємо. У центр кола з тіста викладаємо приблизно 200 г сиру, збираємо краї тіста до центру. Потім розкочуємо тісто, щоб вийшов коржик товщиною приблизно 1 сантиметр. Відправляємо хачапурі на суху сковороду та обсмажуємо на середньому вогні по 5 хвилин із кожного боку. Якщо тісто починає підійматися на сковороді, обережно робимо прокол. Готове хачапурі змащуємо вершковим маслом і можна куштувати.

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