Хачапурі на сковороді: готується швидко, а виходить дуже смачно (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт зберігає багатий смак справжніх хачапурі
Хачапурі — традиційна грузинська страва, яка підкорила серця гурманів у всьому світі. Цей коржик з м’якою скоринкою і ніжною, тягучою начинкою приносить затишок і радість у кожну оселю.
Рецепт, яким ділиться блогер Іван Янюк, простий і зрозумілий, але при цьому він зберігає всю оригінальність та багатий смак справжнього хачапурі. Такий рецепт — чудова нагода відчути себе ближче до грузинських кулінарних традицій і здивувати близьких смачним домашнім хачапурі.
Інгредієнти:
- Сіль 1 ч. л.;
- Сода 0,5 ч. л;
- Кефір (теплий) 400г;
- Борошно 600г;
- Олія рослинна 2 ст.л;
- Сир сулгуні 700г;
- Яєчний жовток 3 шт.
Спосіб приготування:
- У посуд з борошном додаємо яєчні жовтки, соду, сіль та кефір кімнатної температури.
- Замішуємо тісто. Спочатку за допомогою ложки, а потім руками. Для хорошої консистенції тісто потрібно замішувати протягом 15-20 хвилин.
- Поливаємо тісто олією. І продовжуємо вимішувати.
- Формуємо з тіста кулю і ще раз змащуємо олією.
- Накриваємо тісто рушником та даємо постояти 15 хвилин.
- Ділимо тісто на три рівні частини, а потім за допомогою качалки розкочуємо.
- У центр кола з тіста викладаємо приблизно 200 г сиру, збираємо краї тіста до центру. Потім розкочуємо тісто, щоб вийшов коржик товщиною приблизно 1 сантиметр.
- Відправляємо хачапурі на суху сковороду та обсмажуємо на середньому вогні по 5 хвилин із кожного боку. Якщо тісто починає підійматися на сковороді, обережно робимо прокол.
- Готове хачапурі змащуємо вершковим маслом і можна куштувати.
Раніше ми ділилися рецептом салату з буряка. Він стане чудовою альтернативою вінегрету.