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Салат з пекінської капусти з гранатом: рецепт смачного вітамінного заряду

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Легкий салат
Легкий салат. Фото lefood.menu

Можна їсти окремо або поєднувати з м’ясними чи рибними стравами

Наприкінці осені, коли вибір свіжих овочів стає скромнішим, хочеться додати в раціон більше яскравих і корисних страв. Цей яскравий та свіжий салат – справжнє свято смаків. Хрумка пекінська капуста, солодкувата морква, соковиті зерна граната та легка кислинка яблука роблять його чудовим доповненням до будь-якого столу, а легкий медово-оцтовий соус посилює природну свіжість інгредієнтів.

Готується цей салат дуже швидко, тому що всі інгредієнти використовуються у сирому вигляді.

Інгредієнти:

  • Пекінська капуста — 1/2 невеликого качана;
  • Морква — 1 шт.;
  • Яблуко кисло-солодке — 1/4 шт;
  • Гранат невеликий — 1/2 шт
  • Волоські горіхи — жменя;
  • Петрушка — на смак.

Для соусу:

  • Оливкова олія — 3 ст.л;
  • Яблучний оцет — 1 ст.;
  • Мед рідкий – 1 ч.л.;
  • Сіль, перець — на смак.

Салат із пекінської капусти із зернами гранату – як приготувати

  1. Пекінську капусту дрібно шаткуємо, моркву натираємо, яблуко нарізаємо тонкою соломкою і збризкуємо яблучним оцтом, щоб воно не потемніло.
  2. Волоські горіхи подрібнюємо і недовго обсмажуємо на сухій сковороді.
  3. Видаляємо насіння із гранату.
  4. В окремій мисці змішуємо всі інгредієнти соусу.
  5. Змішуємо всі продукти для салату у мисці, заливаємо соусом. Даємо салату постояти близько 15 хвилин і насолоджуємося його свіжим смаком.

Раніше ми ділилися рецептом салату "Олів’є" без ковбаси. Цей інгредієнт можна замінити на рибу.

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