Салат з пекінської капусти з гранатом: рецепт смачного вітамінного заряду

Можна їсти окремо або поєднувати з м’ясними чи рибними стравами

Наприкінці осені, коли вибір свіжих овочів стає скромнішим, хочеться додати в раціон більше яскравих і корисних страв. Цей яскравий та свіжий салат – справжнє свято смаків. Хрумка пекінська капуста, солодкувата морква, соковиті зерна граната та легка кислинка яблука роблять його чудовим доповненням до будь-якого столу, а легкий медово-оцтовий соус посилює природну свіжість інгредієнтів.

Готується цей салат дуже швидко, тому що всі інгредієнти використовуються у сирому вигляді.

Інгредієнти:

Пекінська капуста — 1/2 невеликого качана;

Морква — 1 шт.;

Яблуко кисло-солодке — 1/4 шт;

Гранат невеликий — 1/2 шт

Волоські горіхи — жменя;

Петрушка — на смак.

Для соусу:

Оливкова олія — 3 ст.л;

Яблучний оцет — 1 ст.;

Мед рідкий – 1 ч.л.;

Сіль, перець — на смак.

Салат із пекінської капусти із зернами гранату – як приготувати

Пекінську капусту дрібно шаткуємо, моркву натираємо, яблуко нарізаємо тонкою соломкою і збризкуємо яблучним оцтом, щоб воно не потемніло. Волоські горіхи подрібнюємо і недовго обсмажуємо на сухій сковороді. Видаляємо насіння із гранату. В окремій мисці змішуємо всі інгредієнти соусу. Змішуємо всі продукти для салату у мисці, заливаємо соусом. Даємо салату постояти близько 15 хвилин і насолоджуємося його свіжим смаком.

Раніше ми ділилися рецептом салату "Олів’є" без ковбаси. Цей інгредієнт можна замінити на рибу.