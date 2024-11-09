Салат з пекінської капусти з гранатом: рецепт смачного вітамінного заряду
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Можна їсти окремо або поєднувати з м’ясними чи рибними стравами
Наприкінці осені, коли вибір свіжих овочів стає скромнішим, хочеться додати в раціон більше яскравих і корисних страв. Цей яскравий та свіжий салат – справжнє свято смаків. Хрумка пекінська капуста, солодкувата морква, соковиті зерна граната та легка кислинка яблука роблять його чудовим доповненням до будь-якого столу, а легкий медово-оцтовий соус посилює природну свіжість інгредієнтів.
Готується цей салат дуже швидко, тому що всі інгредієнти використовуються у сирому вигляді.
Інгредієнти:
- Пекінська капуста — 1/2 невеликого качана;
- Морква — 1 шт.;
- Яблуко кисло-солодке — 1/4 шт;
- Гранат невеликий — 1/2 шт
- Волоські горіхи — жменя;
- Петрушка — на смак.
Для соусу:
- Оливкова олія — 3 ст.л;
- Яблучний оцет — 1 ст.;
- Мед рідкий – 1 ч.л.;
- Сіль, перець — на смак.
Салат із пекінської капусти із зернами гранату – як приготувати
- Пекінську капусту дрібно шаткуємо, моркву натираємо, яблуко нарізаємо тонкою соломкою і збризкуємо яблучним оцтом, щоб воно не потемніло.
- Волоські горіхи подрібнюємо і недовго обсмажуємо на сухій сковороді.
- Видаляємо насіння із гранату.
- В окремій мисці змішуємо всі інгредієнти соусу.
- Змішуємо всі продукти для салату у мисці, заливаємо соусом. Даємо салату постояти близько 15 хвилин і насолоджуємося його свіжим смаком.
Раніше ми ділилися рецептом салату "Олів’є" без ковбаси. Цей інгредієнт можна замінити на рибу.