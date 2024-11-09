Салат из пекинской капусты с гранатом: рецепт вкусного витаминного заряда

Можно есть отдельно или сочетать с мясными или рыбными блюдами

К концу осени, когда выбор свежих овощей становится скромнее, хочется добавить в рацион побольше ярких и полезных блюд. Этот яркий и свежий салат — настоящий праздник вкусов. Хрустящая пекинская капуста, сладковатая морковь, сочные зерна граната и легкая кислинка яблока делают его отличным дополнением к любому столу, а легкий медово-уксусный соус усиливает природную свежесть ингредиентов.

Готовится этот салат очень быстро, так как все ингредиенты используются в сыром виде.

Ингредиенты:

Пекинская капуста 1/2 небольшого качана;

Морковь 1 шт;

Яблоко кисло-сладкое — 1/4 шт;

Гранат небольшой — 1/2 шт;

Грецкие орехи — горсть;

Петрушка — по вкусу.

Для соуса:

Оливковое масло — 3 ст.л;

Яблочный уксус — 1 ст.л;

Мед жидкий — 1 ч.л.;

Соль, перец — по вкусу.

Салат из пекинской капусты с зернами граната – как приготовить

Пекинскую капусту мелко шинкуем, морковь натираем, яблоко нарезаем тонкой соломкой и сбрызгиваем яблочным уксусом, чтобы оно не потемнело. Грецкие орехи измельчаем и недолго обжариваем на сухой сковороде. Удаляем семена из граната. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты соуса. Смешиваем все продукты для салата в миске, заливаем соусом. Даем салату постоять около 15 минут и наслаждаемся его свежим вкусом.

Ранее мы делились рецептом салата "Оливье" без колбасы. Этот ингредиент можно заменить рыбой.