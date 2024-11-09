Салат из пекинской капусты с гранатом: рецепт вкусного витаминного заряда
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Можно есть отдельно или сочетать с мясными или рыбными блюдами
К концу осени, когда выбор свежих овощей становится скромнее, хочется добавить в рацион побольше ярких и полезных блюд. Этот яркий и свежий салат — настоящий праздник вкусов. Хрустящая пекинская капуста, сладковатая морковь, сочные зерна граната и легкая кислинка яблока делают его отличным дополнением к любому столу, а легкий медово-уксусный соус усиливает природную свежесть ингредиентов.
Готовится этот салат очень быстро, так как все ингредиенты используются в сыром виде.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста 1/2 небольшого качана;
- Морковь 1 шт;
- Яблоко кисло-сладкое — 1/4 шт;
- Гранат небольшой — 1/2 шт;
- Грецкие орехи — горсть;
- Петрушка — по вкусу.
Для соуса:
- Оливковое масло — 3 ст.л;
- Яблочный уксус — 1 ст.л;
- Мед жидкий — 1 ч.л.;
- Соль, перец — по вкусу.
Салат из пекинской капусты с зернами граната – как приготовить
- Пекинскую капусту мелко шинкуем, морковь натираем, яблоко нарезаем тонкой соломкой и сбрызгиваем яблочным уксусом, чтобы оно не потемнело.
- Грецкие орехи измельчаем и недолго обжариваем на сухой сковороде.
- Удаляем семена из граната.
- В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты соуса.
- Смешиваем все продукты для салата в миске, заливаем соусом. Даем салату постоять около 15 минут и наслаждаемся его свежим вкусом.
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