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Салат из пекинской капусты с гранатом: рецепт вкусного витаминного заряда

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Легкий салат
Легкий салат. Фото lefood.menu

Можно есть отдельно или сочетать с мясными или рыбными блюдами

К концу осени, когда выбор свежих овощей становится скромнее, хочется добавить в рацион побольше ярких и полезных блюд. Этот яркий и свежий салат — настоящий праздник вкусов. Хрустящая пекинская капуста, сладковатая морковь, сочные зерна граната и легкая кислинка яблока делают его отличным дополнением к любому столу, а легкий медово-уксусный соус усиливает природную свежесть ингредиентов.

Готовится этот салат очень быстро, так как все ингредиенты используются в сыром виде.

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста 1/2 небольшого качана;
  • Морковь 1 шт;
  • Яблоко кисло-сладкое — 1/4 шт;
  • Гранат небольшой — 1/2 шт;
  • Грецкие орехи — горсть;
  • Петрушка — по вкусу.

Для соуса:

  • Оливковое масло — 3 ст.л;
  • Яблочный уксус — 1 ст.л;
  • Мед жидкий — 1 ч.л.;
  • Соль, перец — по вкусу.

Салат из пекинской капусты с зернами граната – как приготовить

  1. Пекинскую капусту мелко шинкуем, морковь натираем, яблоко нарезаем тонкой соломкой и сбрызгиваем яблочным уксусом, чтобы оно не потемнело.
  2. Грецкие орехи измельчаем и недолго обжариваем на сухой сковороде.
  3. Удаляем семена из граната.
  4. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты соуса.
  5. Смешиваем все продукты для салата в миске, заливаем соусом. Даем салату постоять около 15 минут и наслаждаемся его свежим вкусом.

Ранее мы делились рецептом салата "Оливье" без колбасы. Этот ингредиент можно заменить рыбой.

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