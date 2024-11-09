Таке "Олів'є" сподобається близьким ще більше: як його приготувати без ковбаси

Такий варіант страви сподобається багатьом

Салат "Олів'є" люблять та вміють готувати майже всі. У традиційному рецепті до нього додають ковбасу, горошок і яйця. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати цей салат по-новому.

Для цього потрібно замінити ковбасу на червону рибу. Рецептом смакоти поділилися на порталі "novastrava".

Як приготувати салат олів'є по-новому

Інгредієнти:

200 г слабосоленого лосося;

4 середні картоплини;

2 яйця;

2 морквини;

1 свіжий огірок;

1 банка консервованого зеленого горошку;

200 г майонезу;

за смаком сіль та перець;

Спосіб приготування: