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Таке "Олів'є" сподобається близьким ще більше: як його приготувати без ковбаси

Автор
Марія Швець
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Варіант знаменитого салату із червоною рибою
Варіант знаменитого салату із червоною рибою. Фото 1000.menu

Такий варіант страви сподобається багатьом

Салат "Олів'є" люблять та вміють готувати майже всі. У традиційному рецепті до нього додають ковбасу, горошок і яйця. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати цей салат по-новому.

Для цього потрібно замінити ковбасу на червону рибу. Рецептом смакоти поділилися на порталі "novastrava".

Як приготувати салат олів'є по-новому

Інгредієнти:

  • 200 г слабосоленого лосося;
  • 4 середні картоплини;
  • 2 яйця;
  • 2 морквини;
  • 1 свіжий огірок;
  • 1 банка консервованого зеленого горошку;
  • 200 г майонезу;
  • за смаком сіль та перець;

Спосіб приготування:

  1. Яйця, картоплю та моркву відварити.
  2. Нарізати яйця та овочі на кубики однакового розміру.
  3. Огірок нарізати кубиками.
  4. Лосось нарізати кубиками.
  5. Змішати усі інгредієнти у мисці та заправити їх майонезом.
  6. Поставити салат у холодильник на пару годин та можна куштувати.
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#Салат #Готуємо вдома #Олів'є