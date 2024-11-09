Таке "Олів'є" сподобається близьким ще більше: як його приготувати без ковбаси
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Такий варіант страви сподобається багатьом
Салат "Олів'є" люблять та вміють готувати майже всі. У традиційному рецепті до нього додають ковбасу, горошок і яйця. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати цей салат по-новому.
Для цього потрібно замінити ковбасу на червону рибу. Рецептом смакоти поділилися на порталі "novastrava".
Як приготувати салат олів'є по-новому
Інгредієнти:
- 200 г слабосоленого лосося;
- 4 середні картоплини;
- 2 яйця;
- 2 морквини;
- 1 свіжий огірок;
- 1 банка консервованого зеленого горошку;
- 200 г майонезу;
- за смаком сіль та перець;
Спосіб приготування:
- Яйця, картоплю та моркву відварити.
- Нарізати яйця та овочі на кубики однакового розміру.
- Огірок нарізати кубиками.
- Лосось нарізати кубиками.
- Змішати усі інгредієнти у мисці та заправити їх майонезом.
- Поставити салат у холодильник на пару годин та можна куштувати.