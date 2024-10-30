Зігріє та вгамує голод: рецепт ніжного курячого супу з рисом (відео)
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Ароматний вершковий бульйон робить цей суп неймовірно смачним
Курячий суп з рисом і вершками — це ідеальна страва для тих, хто шукає спосіб не тільки вгамувати голод, але й зігрітися. Цей суп ідеально підійде як для ситного обіду, так і для легкої, але поживної вечері. Ніжне куряче м’ясо, вершкова текстура та м’який рис роблять його поживним, а ароматні спеції додають насиченості та тепла — те, що потрібно за холодної погоди. Рецептом простого у приготуванні вершкового супу поділилася американська блогерка Ешлі Фер на своєму каналі в Youtube.
Інгредієнти:
- 1 столова ложка олії;
- 1 цибулина (дрібно нарізана);
- 2 великі моркви (очищені та нарізані кубиками, або 3 середні);
- 2 стебла селери (розрізати навпіл і нарізати скибочками);
- 3 зубчики часнику (подрібненого);
- 1 чайна ложка сушеної петрушки;
- ½ чайної ложки сушеного чебрецю;
- 5 чашок курячого бульйону;
- 2 курячі грудки без кісток та шкіри (сирі, близько 450 г);
- 1 склянка довгозернистого рису (білого чи коричневого);
- 1 чайна ложка солі;
- ¼ чайної ложки чорного перцю;
- 1 склянка вершків (будь-які жирніші будуть мати більш насичений смак і густішу консистенцію).
Спосіб приготування:
- У великій каструлі для супу розігрійте олію на середньому вогні. Додайте цибулю, моркву і селеру і готуйте, помішуючи, 3-4 хвилини, поки цибуля не стане напівпрозорою.
- Додайте часник, петрушку та чебрець і готуйте 1 хвилину.
- Додайте бульйон, сиру курку, сирий рис, сіль та перець. Перемішайте та доведіть до кипіння на середньосильному вогні.
- Зменшіть вогонь до слабкого кипіння, накрийте кришкою і готуйте 15 хвилин (30-35 хвилин для коричневого рису), помішуючи кожні 10 хвилин, або поки овочі та рис не стануть м’якими.
- Вийміть курку з каструлі та подрібніть. Додайте назад у каструлю з вершками. Подавайте на стіл.
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