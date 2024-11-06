Цього салату "Глобус" готуйте одразу подвійну порцію: просто, смачно та ситно (відео)

Всі продукти прості та відмінно поєднуються між собою

Починається сезон святкових закусок. Якщо ви вже готували салат з сухариками та копченою куркою, зверніть увагу на наступний рецепт — він подібний, однак і смак, і подача дуже відрізняється.

Салат "Глобус" викладається шарами у велику миску. Це так смачно, що можна одразу готувати подвійну порцію. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка під ніком viktoria__vyacheslavna.

Інгредієнти:⠀

50 г сухариків

150 г філе курячого

150 г печериць

1 цибулина

3 яйця

2 помідори

100 г твердого сиру

майонез для заправки

2-4 зубчика часнику

перець, сіль, зелена цибуля — до смаку

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо накруто. Відварюємо або запікаємо філе куряче. Нарізаємо його крупними шматками. Печериці теж нарізаємо та обсмажуємо з цибулею до золотистого кольору. Можна замінити маринованими грибами, але в такому випадку їх не потрібно смажити. Майонез змішуємо з часником. Це буде соус. Починаємо шарами у велику миску викладати салат. На дно кладемо сухарики, а на них — м’ясо. Робимо шар майонезу з часником. Кладемо печериці, на них — натерті яйця. Помідори ріжемо кубиками і викладаємо. Робимо шар майонезу з часником. Викладаємо тертий сир. Зверху посипаємо салат дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Страва дуже проста і ситна. Після того, як зібрали салат, подавайте його одразу. Ще один красивий салат шарами — закуска "Білий принц".