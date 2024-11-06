Цього салату "Глобус" готуйте одразу подвійну порцію: просто, смачно та ситно (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Всі продукти прості та відмінно поєднуються між собою
Починається сезон святкових закусок. Якщо ви вже готували салат з сухариками та копченою куркою, зверніть увагу на наступний рецепт — він подібний, однак і смак, і подача дуже відрізняється.
Салат "Глобус" викладається шарами у велику миску. Це так смачно, що можна одразу готувати подвійну порцію. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка під ніком viktoria__vyacheslavna.
Інгредієнти:⠀
- 50 г сухариків
- 150 г філе курячого
- 150 г печериць
- 1 цибулина
- 3 яйця
- 2 помідори
- 100 г твердого сиру
- майонез для заправки
- 2-4 зубчика часнику
- перець, сіль, зелена цибуля — до смаку
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо накруто. Відварюємо або запікаємо філе куряче. Нарізаємо його крупними шматками.
- Печериці теж нарізаємо та обсмажуємо з цибулею до золотистого кольору. Можна замінити маринованими грибами, але в такому випадку їх не потрібно смажити.
- Майонез змішуємо з часником. Це буде соус.
- Починаємо шарами у велику миску викладати салат. На дно кладемо сухарики, а на них — м’ясо.
- Робимо шар майонезу з часником. Кладемо печериці, на них — натерті яйця.
- Помідори ріжемо кубиками і викладаємо. Робимо шар майонезу з часником.
- Викладаємо тертий сир. Зверху посипаємо салат дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Страва дуже проста і ситна. Після того, як зібрали салат, подавайте його одразу. Ще один красивий салат шарами — закуска "Білий принц".