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Цього салату "Глобус" готуйте одразу подвійну порцію: просто, смачно та ситно (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Виходить ситно та дуже смачно
Виходить ситно та дуже смачно. Фото Колаж Телеграфу

Всі продукти прості та відмінно поєднуються між собою

Починається сезон святкових закусок. Якщо ви вже готували салат з сухариками та копченою куркою, зверніть увагу на наступний рецепт — він подібний, однак і смак, і подача дуже відрізняється.

Салат "Глобус" викладається шарами у велику миску. Це так смачно, що можна одразу готувати подвійну порцію. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка під ніком viktoria__vyacheslavna.

Інгредієнти:⠀

  • 50 г сухариків
  • 150 г філе курячого
  • 150 г печериць
  • 1 цибулина
  • 3 яйця
  • 2 помідори
  • 100 г твердого сиру
  • майонез для заправки
  • 2-4 зубчика часнику
  • перець, сіль, зелена цибуля — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо накруто. Відварюємо або запікаємо філе куряче. Нарізаємо його крупними шматками.
  2. Печериці теж нарізаємо та обсмажуємо з цибулею до золотистого кольору. Можна замінити маринованими грибами, але в такому випадку їх не потрібно смажити.
  3. Майонез змішуємо з часником. Це буде соус.
  4. Починаємо шарами у велику миску викладати салат. На дно кладемо сухарики, а на них — м’ясо.
  5. Робимо шар майонезу з часником. Кладемо печериці, на них — натерті яйця.
  6. Помідори ріжемо кубиками і викладаємо. Робимо шар майонезу з часником.
  7. Викладаємо тертий сир. Зверху посипаємо салат дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Страва дуже проста і ситна. Після того, як зібрали салат, подавайте його одразу. Ще один красивий салат шарами — закуска "Білий принц".

Теги:
#Рецепт #Салат #Курятина #Закуска #Майонез