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Справитесь за 15 минут: как приготовить салат с курицей и ананасами (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Простой, быстрый, необычный салат
Простой, быстрый, необычный салат

Сочетание курицы, острого сыра и сладкого ананаса понравится многим

Рецептов приготовления салатов существует множество. Самыми популярными из них являются "Оливье" и "Шуба", а также множество необычных салатов, таких как салат-торт с семгой.

Сегодня мы хотим приготовить салат с ананасами и куриным филе, который многим знаком. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить салат с курицей и ананасами

Ингредиенты:

  • вареное куриное филе – 1 шт.;
  • твердый сыр – 200 г;
  • консервированный ананас – 300 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • майонез;
  • чеснок;
  • соль по вкусу;

Способ приготовления:

1.Куриное филе отварить, охладить, нарезать кубиками.

2.Яйца отварить, порезать кубиками.

3.Ананас нарезать кубиками.

4. Сыр порезать кубиками.

5. Выложить все в миску, выжать чеснок через пресс.

6.Посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать.

Теги:
#Салат #Ананас #Филе #Готовим дома