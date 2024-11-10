Справитесь за 15 минут: как приготовить салат с курицей и ананасами (видео)

Сочетание курицы, острого сыра и сладкого ананаса понравится многим

Рецептов приготовления салатов существует множество. Самыми популярными из них являются "Оливье" и "Шуба", а также множество необычных салатов, таких как салат-торт с семгой.

Сегодня мы хотим приготовить салат с ананасами и куриным филе, который многим знаком. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить салат с курицей и ананасами

Ингредиенты:

вареное куриное филе – 1 шт.;

твердый сыр – 200 г;

консервированный ананас – 300 г;

яйца – 3 шт.;

майонез;

чеснок;

соль по вкусу;

Способ приготовления:

1.Куриное филе отварить, охладить, нарезать кубиками.

2.Яйца отварить, порезать кубиками.

3.Ананас нарезать кубиками.

4. Сыр порезать кубиками.

5. Выложить все в миску, выжать чеснок через пресс.

6.Посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать.