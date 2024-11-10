Справитесь за 15 минут: как приготовить салат с курицей и ананасами (видео)
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Сочетание курицы, острого сыра и сладкого ананаса понравится многим
Рецептов приготовления салатов существует множество. Самыми популярными из них являются "Оливье" и "Шуба", а также множество необычных салатов, таких как салат-торт с семгой.
Сегодня мы хотим приготовить салат с ананасами и куриным филе, который многим знаком. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Как приготовить салат с курицей и ананасами
Ингредиенты:
- вареное куриное филе – 1 шт.;
- твердый сыр – 200 г;
- консервированный ананас – 300 г;
- яйца – 3 шт.;
- майонез;
- чеснок;
- соль по вкусу;
Способ приготовления:
1.Куриное филе отварить, охладить, нарезать кубиками.
2.Яйца отварить, порезать кубиками.
3.Ананас нарезать кубиками.
4. Сыр порезать кубиками.
5. Выложить все в миску, выжать чеснок через пресс.
6.Посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать.